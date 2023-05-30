سارة النجار: غياب الدعم المالي يحرم الفنانين من متابعة مشاريعهم

اختارت مصممة الغرافيك الفنانة المصرية سارة النجار، أسلوبا مغايرا، للتعبير عن الإبداع، إذ تمكنت من تحقيق التوازن بين موهبتها ورؤيتها للفن، ومتطلبات العصر والسوق.

وكان لموقع "إرم نيوز" هذا الحوار مع سارة:

في أحد منشوراتك، عبرت عن حالة الإحباط بسبب غياب الدعم المالي عن الأعمال الفنية، إلى أي مدى قد يدفع هذا بالفنان إلى التخلي عن الكثير من مشاريعه في سبيل تأمين عيشه؟

عدم وجود الدعم المالي كان سببا رئيسيا في عدم قدرتي على إتمام أي مشروع، إضافة إلى الوضع الاقتصادي لمصر، وهذا العائق لا يواجهه الفنان فقط، بل كل شخص يمتلك شغفا وهدفا يسعى إلى تحقيقه، وغياب القدرة على دعم الفن بشكل صحيح، خاصة من الناحية المالية، سيجعل أي عمل فني منقوصا، كما سيؤدي إلى غياب المشاريع الفنية المتكاملة، نظرا لعجز العديد من الفنانين عن متابعة مشاريعهم إلى النهاية بسبب غياب الدعم المالي، لذا من البديهي في النهاية أن يتخلى العديد من الفنانين عن أحلامهم، رغم أنه لا بد أن يظلّ لكل قاعدة شواذ.

وبالنسبة لي، ومن خلال تجربتي الشخصية، لم أستطع متابعة العديد من مشاريعي بسبب غياب الدعم المالي.