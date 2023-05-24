"تقدمة الربيع" لجهاد أبو سليمان.. روحانية الشرق الممتزجة بالمشهد الأوروبي

"تقدمة الربيع" عنوان معرض الفنان التشكيلي اللبناني جهاد أبو سليمان في العاصمة بيروت، والذي يسلط الضوء على 22 لوحة من أعماله، التي نفذت بتقنيات متنوعة.

وتعكس اللوحات ارتباطها بما أنتجته الفنون الشرقية على مر الزمن، وعملت على تطويره خطوطًا وهندسة وألوانًا.