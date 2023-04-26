التشكيلية فاطمة عمر: لا أحب الارتباط بالمعارض.. وغالبًا أرسم بعبث

متى بدأَت مسيرة الفنانة التشكيلية الإماراتية فاطمة عمر؟

بدأت مسيرتي في الفن عام 2007 أثناء وبعد تخرجي في كلية الفنون بجامعة زايد. كنت نشطة في المجال، وشاركت في معارض عالمية في أوروبا وأمريكا، واستمررت في تقديم المعارض حتى عام 2011. توقّفت لأني اكتشفت أني لا أحب الارتباط بالمعارض وأحب حريتي أكثر.

بعد التوقف، أين توجَّهَت فاطمة عمر؟

توجَّهْتُ بشكل مكثف نحو التعليم المتحفيّ، وتخصصت في مجال ربط الفن بالتطور العاطفي لدى الأفراد، وطوّرت العديد من البرامج مع الأحداث في السجن، مدمني المخدرات، اللاجئين، ذوي الهمم، الأيتام، المصابين بالأمراض النفسية، والنساء اللائي تعرَّضن للإساءات الجسدية، وغيرها من البرامج. وظفت مهاراتي العملية والثقافية في هذا المجال لمدة 10 سنوات تقريبًا حتى تعرفت على زوجي عبدالله القصاب المختص بعلم النفس، وقمنا بإدارة برامج كثيرة معًا.

ما أكثرُ المدارسِ الفنية التي تأثرتِ بها؟

المدارس الفنيّة التي أهتم بها وأحبها هي المدرسة التعبيرية الألمانية والأمريكية. أحب ديفيد مونش، كاثي كولويتز والفنان جان ميشيل باسكيا. تعجبني هذه المدرسة لأنها توجه الفنان نحو استكشاف المشاعر التي نرغب في إخفائها، المشاعر والمواضيع غير المثالية والتي نخاف من التعرض لها مثل مشاعر الخوف، والفقد، والموت، والخضوع، وغيرها.

وأعتبرُ الفنانة مارينا أبراموفيتش مثلًا أعلى، فهي من أوائل الفنانين الذين تحدوا طبيعة الجسد وخرجوا من نطاق التعبير التقليدي في الأداء الفني. مارينا تحدَّت البشر وقدرة احتمالهم. وأسقطت تجاربها على المتابعين لها وتركتهم في حالة حيرة شديدة ومواجهة مع أنفسهم.

ما الذي شكل تجربة فاطمة عمر الفنية؟

أوَّلًا أساتذتي في الجامعة، خاصة مايكل رودريغز وتيري براون إذ شكلا فكري الفني بشكل كامل، وتوجهاتي الفلسفية في الفن جاءت بإلهام منهما بشكل مباشر، ثم الفنان صلاح حيثاني، وهو معلمي منذ عام 2007، صقل مهاراتي الفنية وتقنياتي وأسلوبي الفني. وفي بداياتي كانت لوحاتي تشبه أعماله قليلًا حتى وجهّني نحو إيجاد أسلوبي الخاص ومن هنا انطلقت.

وبعدها يأتي مكان عملي حيث أعمل في جهة حكومية تعتني بالفن وتعليم الفن والتوعية الفنية، وتجربتي العملية صقلت مهاراتي وشغفي بشكل كبير.

كيف ترسمُ فاطمة عمر؟

عندما أرسم أهتم بالانغماس في اللوحة، أحب أن أكون مفعمة وتعكس لوحاتي مشاعري وأفكاري بطريقة مباشرة، حتى الألوان التي استخدمها تمثل حالتي الشعورية، فغالبًا أرسم بعبث ودون تفكير بمفهوم معيّن فقط للاستمتاع بالرسم كفكرة خالية من المفهوم.

لقد منطقَ التاريخُ الفنَّ بشكل كبير وحصره في مجموعة من الأفكار النبيلة والعاطفية، لكنه أحيانًا عبارة عن رقصة لا معنى لها سوى التعبير عن حالة نشاط مفاجئ خطرت في ذهني وقررت إخراجها دون سبب معيّن.

برأيك، ما أكثرُ ما يفتقده الفن التشكيلي في دول الخليج؟

يفتقد الفن التشكيلي في الخليج للاحتواء بشكل كامل بحيث يُقبل المختلف ويُقبل المألوف. هناك سيطرة كاملة لعالمٍ فنّي دون عالمٍ آخر وبنفس الوقت رغم وصولنا إلى حالة تقدير كاملة للفن والفنان ما زال العديد من الفنانين غير قادرين على التوجه بشكل كامل نحو الفن كمهنة. وأعتقد أنها حالة عالمية ولا تخص الخليج فقط.

لديك اهتمام في التعبير بالكلمة، فأيهما أكثر تأثيرًا برأيكِ الكلمة أم الرسم؟

اللوحة والكلمة لهما ذات التأثير لو استطاعا الارتباط بمشاعر الناس. لا يتغلب أحدهما على الآخر. الحكم في الموضوع هو المشاهد والقارئ.