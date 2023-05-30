فنانان تشكيليان من مصر والعراق يفوزان بجائزة النيل للمبدعين العرب

أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر، اليوم الثلاثاء، منح جائزة النيل في الفنون للفنان التشكيلي عبد السلام عيد، وهي أرفع جائزة تمنحها الدولة سنويا في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وذهبت الجائزة ذاتها في فرع الآداب إلى المترجم والناقد محمد عناني، الذي توفي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد ترشيحه، فيما حصل على الجائزة في فرع العلوم الاجتماعية علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق.

ونال جائزة النيل للمبدعين العرب، التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه ما يُعادل 16 ألف دولار، الفنان التشكيلي العراقي ضياء عزاوي.

وصوت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة على الأسماء المرشحة لجوائز عام 2023 خلال اجتماعهم الـ69، الذي عقد اليوم الثلاثاء في القاهرة برئاسة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وأعلن المجلس منح جائزة الدولة التقديرية في الفنون لكل من الموسيقار هاني شنودة، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأستاذة العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة دليلة الكرداني.