اتحاد الحرفيين في سوريا يمنح صكوك ملكية لمنع نهب التحف المحلية

أطلق الاتحاد العام للحرفيين في سوريا عملية توثيق وأرشفة للحفاظ على ملكية كل التحف الفريدة المصنوعة يدويا، بهدف الحد من نهب تلك التحف وتهريبها، حيثُ سيحصل كل حرفي على صك ملكية لكل تحفة يشمل تفاصيل التصميم وتاريخ الصنع.

وبالتزامن أعلن الاتحاد أنه بدأ توثيق تحف جديدة، في حين تتولى المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية التحف الأقدم.

وقال مدير حاضنة دمّر الثقافية لؤي شكّو، إن "تثبت (توثيق التحف الجديدة) ملكية التحفة للصانع السوري، تمنع تنسيبها لغير دول، وكلما زاد عمر صك الملكية زادت قيمة التحفة".