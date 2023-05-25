مأساة.. أطفال حديثو الولادة مرميون في شوارع سوريا (صور)

قبل 3 أعوام، لم يتوقع إبراهيم أن يعود إلى منزله بعد الصلاة وهو يحضن رضيعة وجدها ترتجف بردا أمام مدخل جامع قريته في شمال غرب سوريا، لتصبح الصغيرة هبة الله قيمة مضافة لعائلته.

أمام أبواب المساجد أو المشافي والمدارس أو حتى على قارعة الطرقات أو تحت الأشجار، يجد السوريون أطفالا حديثي الولادة متروكين لمصيرهم، في ظاهرة برزت أكثر خلال أعوام النزاع المستمر منذ أكثر من 12 عاما.

وفي أحد أيام شباط/فبراير 2020، دخل إبراهيم عثمان (59 عاما)، إلى منزله وهو يحمل الطفلة التي عثر عليها ملفوفة بغطاء على باب جامع قريته "حزانو" في ريف إدلب الشمالي.

نادى ابراهيم زوجته قائلاً: "أحضرت لك هدية"، قبل أن يطلب من طبيب معاينة الطفلة ليتبين أن عمرها لا يتجاوز بضع ساعات فقط، ويُرجح أنها ولدت في الشهر السابع من الحمل، ويقول: "قررت أن أربيها لأنها طفلة لا ذنب لها".