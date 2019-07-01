وفاة رسام الكاريكاتور غييرمو مورديو عن 86 عامًا

المصدر: ا ف ب

توفي الرسام الكاريكاتوري غييرمو مورديو الذي حقق نجاحًا كبيرًا في أوروبا خلال سبعينات القرن الماضي، في إسبانيا، عن 86 عامًا على ما أفاد ممثلون عنه الإثنين.

وقالت أدريين هاك من شركة روبنشتاين رويالتي المسؤولة عن نشر أعماله في العالم: ”بحزن شديد نؤكد وفاة مورديو ليل 29-30 حزيران/يونيو“ في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وأشارت إلى أن مورديو توفي إثر وعكة صحية ألمّت به خلال تناوله العشاء في أحد مطاعم بالما دي مايوركا في أرخبيل البليار.

وقد ظهرت أعمال مورديو في مجلات فرنسية مهمة، بينها ”باري ماتش“ و“ماري كلير“.

وولد مورديو في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس سنة 1932 لوالدين إسبانيين، وأمضى فترات قصيرة في ليما ونيويورك قبل الانتقال سنة 1963 إلى باريس حيث دخل عالم الشهرة.

وقال في تصريحات صحفية بوقت سابق، إن رغبته في خوض مجال تأليف القصص المصورة ظهرت بعد مشاهدته فيلم ”سنو وايت“ (بياض الثلج) لشركة وولت ديزني في السينما.

وقد أعد قصصًا مصورة للأطفال، كما صمم بطاقات خاصة بشركة ”هولمارك“ الشهيرة التي تتخذ مقرًا لها في مدينة كنساس.