منتخب إسبانيا يقهر ألمانيا ويتوج ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا (فيديو)

تُوِّج منتخب إسبانيا بطلًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا، بعد فوزه المثير على منافسه الألماني 2/1 في المباراة النهائية، الأحد، على ملعب الفريولي في إيطاليا.

وتقدم فابيان رويز لمنتخب إسبانيا في الدقيقة السابعة بتسدية مذهلة من مسافة بعيدة، فشل ألكسندر نوبل حارس ألمانيا في صدها.

وعزز داني أولمو تقدم إسبانيا بالهدف الثاني في الدقيقة 69، بتسديدة رائعة أيضًا، بعدما وصلته كرة صدها الحارس ألكسندر نوبل.

وقلص ناديم أميري النتيجة إلى 1/2 بهدف مذهل من تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس أنطونيو سيفيرا. في الدقيقة 88.

وهذا اللقب الخامس لإسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، ليعادل رقم إيطاليا، ويستعيد اللقب من ألمانيا بطل 2017، حيث يملك المانشافت لقبين فقط.

نهائي كاس أوروبا تحت 21 سنة | أسبانيا 1 × 0 ألمانيا | هدف فابيان رويز pic.twitter.com/Ewmk2bY4lX — مجنووووون كوره (@ipEjbROJ7cjvgy8) June 30, 2019

اسبانيا 2 : 0 المانيا – هدف داني اولمو HD

pic.twitter.com/AiFRxdkRK5 — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) June 30, 2019