بالصور.. لوحة للرسام دافنشي تحير الخبراء

تعرض في المزاد العلني بنيويورك الشهر القادم لوحة نادرة للرسام الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي بسعر قد يصل إلى 90 مليون دولار على الرغم من أنها أثارت حيرة الخبراء، عما إذا كان هناك خطأ فني فيها.

ويعتقد بأن دافنشي، الذي يعتبر أحد أعظم الرسامين في كل العصور، أكمل اللوحة التي تجسد المسيح وتدعى “منقذ العالم” حوالي عام 1500 ميلادي، أي تقريبا في نفس الفترة التي رسم فيها لوحته الشهيرة الموناليزا.

وتم بيع “منقد العالم” بنحو 58 دولارا فقط قبل حوالي 60 سنة، نظرا لشكوك تساور خبراء بأنها ليست لوحة أصلية لدافنشي، واشتراها رجل أعمال أمريكي بحوالي 9700 دولار في مزاد أقيم في معرض صغير في نيويورك قبل نحو 12 سنة.

ووفقا لصحيفة “غارديان البريطانية” تم التأكيد عام 2011 بأنّ اللوحة هي بالفعل من أعمال دافنشي، وتعتبر أول اكتشاف لعمل حقيقي لذلك الرسام منذ عام 1909.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللوحة حيّرت الخبراء بسبب الكرة الزجاجية التي يحملها المسيح المفترض في الصورة والتي تعكس ما خلفها بكل وضوح.

ونقلت عن وولتر ازاكسون، مؤرخ سيرة دافنشي قوله: “لا أدري إن كان دافنشي قد قصد أن يرسم الكرة بهذا الشكل أم لا.. إنه بالفعل أمر محير”.

وأضاف: “عادة يمر الضوء عبر الكرة الزجاجية مقلوبا أو متكسرا لكن الكرة في اللوحة تبدو وكأنها كرة بلورية تعكس ما خلفها بوضوح.. هناك احتمال أن يكون دافنشي أراد نقل رسالة عن القدرة الإعجازية للمسيح”.

وأوضح ازاكسون بأنّ الكرة الزجاجية تنتج عادة أشكالا مكبرة أو معكوسة أو مقلوبة، لكن الكرة في هذه اللوحة تبدو وكأنها زجاج أجوف لا يقلب أو يشوه الضوء الذي يمر عبره.