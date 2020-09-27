وفاة الروائي السوري عدنان فرزات بعد صراع مع المرض

توفي الإعلامي والروائي السوري عدنان فرزات، المقيم في الكويت مساء الأحد، بعد صراع مع المرض ومسيرة طويلة من العمل الفني.

ونعى الفنان الكويتي داود حسين صديقه الراحل عبر حسابه على ”إنستغرام“، قائلا: ”الغالي عدنان فرزات في ذمة الله…إلى جنات الخلد أيها المبدع الخلوق“.

https://www.instagram.com/p/CFpx6QdndhQ/?igshid=2az7fyncsik0

كما أعلنت صفحة الراحل نفسها خبر الوفاة وعلقت قائلة: ”‏انتقل إلى رحمة الله ، الأستاذ ( عدنان محمد نبهان فرزات) ، أبوعمر، الدفن يوم الاثنين بمقبرة الصليبيخات بعد صلاة العصر. . إنا لله وإنا إليه راجعون“.

انتقل الى رحمة الله ، الاستاذ ( عدنان محمد نبهان فرزات) ، أبوعمر، الدفان غدا يوم الاثنين بمقبرة الصليبيخات بعدصلاة العصر.

انا لله وانا اليه راجعون — عدنان فرزات (@adnan_farzat) September 27, 2020

وقالت الكاتبة سعدية مفرح ”رحل عنا هذا المساء الأخ والزميل الكاتب والروائي ‎#عدنان_فرزات رحمه الله وغفر له. لقد كان نعم الأخ والزميل وأضاف الكثير للحركة الثقافية في الكويت على مدى 30 عاما تقريبا قضاها بيننا. خالص العزاء لأسرته وذويه وأصدقائه“.

رحل عنا هذا المساء الأخ والزميل الكاتب والروائي #عدنان_فرزات رحمه الله وغفر له. لقد كان نعم الأخ والزميل وأضاف الكثير للحركة الثقافية في الكويت على مدى 30 عاماً تقريباً قضاها بيننا. خالص العزاء لأسرته وذويه وأصدقائه.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/fn0PT4GLLV — سـ عــ د يــ ة مـ فــ ر ح (@saadiahmufarreh) September 27, 2020

‏كما نعته مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، وقالت عبر تويتر إن ”الأديب ‎#عدنان_فرزات انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الأحد، إنا لله و إنا إليه راجعون“.

تنعى مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الزميل الأديب الأستاذ #عدنان_فرزات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الاحد ٢٠٢٠/٩/٢٧

إنا لله و إنا إليه راجعون. — مؤسسة البابطين الثقافية (@albabtaincf) September 27, 2020

وعدنان فرزات هو إعلامي وروائي من سوريا مقيم في الكويت، وكان مسؤول المركز الإعلامي في مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية ومدير قناة البابطين الثقافية التلفزيونية، وسكرتير تحرير مجلة البيان الصادرة عن رابطة الأدباء الكويتيين.

وحاز فيلم وثائقي له شارك به مع تلفزيون دولة الكويت على الجائزة الذهبية الأولى في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس عام 2015 والفيلم بعنوان ”ما ينهز الفنجان“، كما حاز على العديد من شهادات التقدير.

وصدرت له بضع روايات منها ”جمر النكايات، رأس الرجل الكبير، كان الرئيس صديقي، لقلبك تاج من فضة، وتحت المعطف“، إضافة إلى مسرحية (اشتراك) والتي قدمها المعهد العالي للفنون المسرحية على خشبة المسرح عام 2013 في مهرجان الكويت المسرحي المحلي بعنوان عنق الزجاجة.