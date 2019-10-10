توكارتشوك وهاندكه ينالان ”نوبل للآداب“ عن 2018 و2019

المصدر: أ ف ب

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الخميس، منح جائزة نوبل في الآداب لعام 2018 للكاتبة البولندية ”أولغا توكاركزوك“، وجائزة 2019 للكاتب والروائي النمساوي ”بيتر هاندكه“.

وذكرت الأكاديمية أن جائزة نوبل في الآداب فازت بها الكاتبة البولندية ”أولغا توكاركزوك“ عن أعمال تستكشف ”عبور الحدود كشكل من أشكال الحياة“.

وأضافت أن جائزة نوبل للآداب عن سنة 2019 تُوج بها الكاتب والروائي النمساوي بيتر هاندكه عن ”عمل مؤثر اكتشف فيه محيط وخصوصية التجربة الإنسانية ببراعة لغوية“.

جدير بالذكر أن الأكاديمية أجلت الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الأدب لعام 2018، العام الماضي، بعد فضيحة الاعتداء الجنسي والانتهاكات المزعومة لقواعد تضارب المصالح التي هزت المؤسسة.

والعام الماضي، أدين جان كلاود أرنو، زوج عضوة سابقة في الأكاديمية، بتهمتي اغتصاب عام 2011، كما اتهم بتسريبه أسماء فائزين بجائزة نوبل في الآداب 7 مرات.