فوز أمريكي وبريطاني وياباني بجائزة نوبل للكيمياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الأربعاء، منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019 لـ3 علماء، أمريكي وبريطاني وياباني، تقديرا لجهودهم في تطوير بطاريات ”الليثيوم أيون“.

جاء ذلك بحسب ما نشر حساب جائزة نوبل ”ذا نوبل برايز“ على تويتر.

وذكر الحساب أن جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019 تم منحها للأمريكي جون غوديناف، والبريطاني م.ستانلي ويتينغهام، والياباني أكيرو يوشينو، تقديرًا لجهودهم في تطوير بطاريات ”الليثيوم أيون“.

وقالت الأكاديمية في بيان منح الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كورونة سويدية (906 آلاف دولار) ”هذه البطارية خفيفة الوزن التي يعاد شحنها تستخدم الآن في جميع أنواع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول والسيارات الكهربية“.