وفاة الشاعر السعودي محمد بن هزاع البليهي

نعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، الشاعر محمد بن هزاع البليهي، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، عن 85 عامًا، حيث ستقام صلاة الجنازة عليه في محافظة عنيزة.

والشاعر البليهي، من كبار شعراء الشعر النبطي في المملكة، ويكنى بـ“أبو فهد“، وهو من مواليد محافظة الشماسية بمنطقة القصيم، وترعرع فيها ثم انتقل إلى محافظة الأحساء ومنها إلى محافظة عنيزة، والتي استقر فيها حتى وافاه الأجل اليوم الأربعاء.

إنتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الكبير/ محمد بن هزاع البليهي وهو من مواليد محافظة الشماسيّة بمنطقة القصيم عام1359هــ وترعرع فيها ثم إنتقل إلى محافظة الأحساء، إلى أن إنتقل إلى محافظة عنيزة وإستقر بها حتى وافاه الأجل هذا اليوم الإربعاء2019.09.04م، وسيصلى عليه بجامع البسّام. pic.twitter.com/7TMc1PUNVg — محمدعبدالله الخِرْبْ (@M_kherb) September 4, 2019

ثم تدرك أن برحيل أمثال هؤلاء يثلم الشعر .. #الشاعر_محمد_هزاع_البليهي

أحد عظماء الشعر النبطي الذي أضاف له الكثير .. اللي فعل خيرٍ بدنياه يلقاه ،،

يلقاه عند اللي يصفي المكايل ..

ومن مات لايجهل ترى القبر ملفاه ،،

يبقى الولي واللي على الارض زايل .. pic.twitter.com/EQQfHfhtH7 — عبدالله صالح (@a_albelaihi) September 4, 2019

ووصف حساب ”هنا عنيزة“ شعر البليهي، الذي ذاع على الألسن وفق تعبيره، بأن فيه من الحكم والتجارب الصادقة مع قدرة فريدة على التعبير، مبينًا أن الشاعر استمد ذلك من تجاربه وبعد نظره وعمق فكرته بعد صراع مع الحياة في طلب الرزق، فاكتسب خبرة واسعة وعرف طبائع النفوس البشرية.

ويُعرف الشاعر الراحل بأنه ”شاعر الثقلين“، ويعود نسبه – وفق وسائل إعلام محلية – إلى الوداعين من الدواسر.

#ذاكرة_عنيزة

"الشاعر محمد بن هزاع البليهي ذاع شعره على الألسنة لما فيه من الحكم والتجارب الصادقة مع قدرة فريدة على التعبير وقد استمد ذلك من تجاربه وبعد نظره وعمق فكرته بعد ان تعارك مع الحياة وشرق وغرب في الأرض في طلب الرزق فاكتسب خبرة واسعة وعرف طبائع النفوس البشرية "@AlRiyadh pic.twitter.com/vCaYIp7u6L — هنا عنيزة (@Here_Unaizah) September 4, 2019

ونشر ناشطون في موقع التواصل ”تويتر“ عددًا من مقاطع الفيديو، لأشهر قصائد البليهي، داعين له بالرحمة، ومشيدين بشعره وقصائده.

بقلوب مؤمنة ننعى ابن العم

الشاعر الكبير محمد بن هزاع البليهي

وسيصلى على الفقيد في جامع البسام بمحافظة #عنيزة

عصر هذا اليوم الأربعاء ٥-١-١٤٤١هـ#الشاعر_محمد_هزاع_البليهي pic.twitter.com/x2SlJd4zPP — عبدالله صالح (@a_albelaihi) September 4, 2019

#الشاعر_محمد_هزاع_البليهي الله يرحمك يابوفهد ????

ويسكنه فسيح جناته يارب ????

ونعم الجار والجيره????

عشرت عمر لن تنسى ????????

الله يغفر له ويتجاوز عنه ???? — ‏‏‎❤️✨Abdullah (@D333h1) September 4, 2019

وكتب الإعلامي دهش الدهش، الشاعر: ”انتقل إلى رحمة الله الشاعر محمد بن هزاع البليهي والصلاة عليه بجامع البسام بعد صلاة العصر بـ #عنيزه اليوم الأربعاء، اللهم اغفر له وارحمة واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة“.