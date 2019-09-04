وفاة الشاعر السعودي محمد بن هزاع البليهي

وفاة الشاعر السعودي محمد بن هزاع البليهي

المصدر: إرم نيوز

نعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، الشاعر محمد بن هزاع البليهي، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، عن 85 عامًا، حيث ستقام صلاة الجنازة عليه في محافظة عنيزة.

والشاعر البليهي، من كبار شعراء الشعر النبطي في المملكة، ويكنى بـ“أبو فهد“، وهو من مواليد محافظة الشماسية بمنطقة القصيم، وترعرع فيها ثم انتقل إلى محافظة الأحساء ومنها إلى محافظة عنيزة، والتي استقر فيها حتى وافاه الأجل اليوم الأربعاء.

ووصف حساب ”هنا عنيزة“ شعر البليهي، الذي ذاع على الألسن وفق تعبيره، بأن فيه من الحكم والتجارب الصادقة مع قدرة فريدة على التعبير، مبينًا أن الشاعر استمد ذلك من تجاربه وبعد نظره وعمق فكرته بعد صراع مع الحياة في طلب الرزق، فاكتسب خبرة واسعة وعرف طبائع النفوس البشرية.

ويُعرف الشاعر الراحل بأنه ”شاعر الثقلين“، ويعود نسبه – وفق وسائل إعلام محلية – إلى الوداعين من الدواسر.

ونشر ناشطون في موقع التواصل ”تويتر“ عددًا من مقاطع الفيديو، لأشهر قصائد البليهي، داعين له بالرحمة، ومشيدين بشعره وقصائده.

 

وكتب الإعلامي دهش الدهش، الشاعر: ”انتقل إلى رحمة الله الشاعر محمد بن هزاع البليهي والصلاة عليه بجامع البسام بعد صلاة العصر بـ #عنيزه اليوم الأربعاء، اللهم اغفر له وارحمة واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة“.

 

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