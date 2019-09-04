مهرجان للرمان يغيّر صورة البلد الصحراوي الشائعة عن السعودية (فيديو وصور)

يعتقد الكثيرون أن السعودية بلد صحراوي، لا جدوى اقتصادية من الزراعة فيه، بما في ذلك قسم من السعوديين أنفسهم، بينما البلد الخليجي شاسع المساحة، يحتوي على مناخ متنوع وفّر إمكانية زراعة مختلف أنواع الخضار والفواكه، بما في ذلك الرمان الذي بدأت المملكة في تصديره للخارج حديثًا.

فقد سهل تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية، عمليات طلب الرمان من داخل وخارج المملكة، بحيث يمكن إتمام الصفقة والدفع بشكل إلكتروني بالتزامن مع انطلاق نسخة جديدة من مهرجان الرمان السنوي في منطقة الباحة، حيث يصل الطلب لأوجه.

وكان الطلب الإلكتروني عبر التطبيق الذي يحمل اسم المنطقة، يقتصر على الطلب الداخلي فقط، وقد سجل عمليات بيع كبيرة، فيما يعتقد مزارعو الرمان أن المبيعات ستزيد، وتصبح بالأطنان في الأسابيع المقبلة بعد فتح البيع الخارجي ودخول موسم نضوج الرمان.

مهرجان الرمان الوطني الثامن بمنطقة الباحة pic.twitter.com/Q759H1vNoI — عبد الله سليم (@Abdullah8051) September 3, 2019

ويمتهن عشرات المزارعين السعوديين في محافظة المندق بمنطقة الباحة الواقعة غرب البلاد، على مقربة من البحر الأحمر، زراعة الرمان وأصناف أخرى من الفاكهة التي خلصت تجاربهم الزراعية إلى أنها ناجحة وذات جدوى اقتصادية.

ويحظى أولئك الفلاحون بدعم رسمي، إذ تريد السعودية الوصول إلى زراعة أربعة ملايين شجرة رمان خلال السنوات الأربع المقبلة، كجزء من أحد بنود ”رؤية السعودية 2030“ وهي مشروع تغيير عملاق تعكف الرياض على تطبيقه.

مهرجان الرمان الوطني الثامن برغدان/الباحة من ألذ وأحلى فواكه الله في جنان الأرض .. لا يفوتكم!! pic.twitter.com/QGGIPrhjsh — محمد بن سعيد ابو ملحه (@1v7coFVUVkx7caw) September 2, 2019

وتنظم السعودية منذ سنوات مهرجانًا سنويًّا للرمان، يساعد المزارعين على تسويق منتجات مزارعهم، وقد وعد أمير منطقة الباحة، حسام بن سعود بن عبدالعزيز، يوم الاثنين الماضي، بعدم تأجير المعارض للمزارعين، بدءًا من العام المقبل، لتخفيف العبء عليهم وتشجيعهم وزيادة أعداد المزارعين بما يعود عليهم وعلى المنطقة بالنفع.

كما وعد الأمير خلال افتتاح المهرجان بأنه سيدرس شخصيًّا تطوير المهرجان وزيادة مدته وإقامته في مكان آخر العام المقبل، إذ يمتد المهرجان حاليًّا على مدى أسبوع واحد فقط.

ويوجد في المنطقة جمعية تعاونية للرمان توفر شتلات الرمان والمعدات الزراعية للمزارعين، بجانب محاضرات عن طرق الزراعة وتوزيع الشتلات، ومساعدتهم في تسويق وشحن منتجاتهم.

انطلاق مهرجان الرمان بمنطقة الباحه.. رمان الباحه طعم ولون …. جميل اللي بالي بالكم .. الحِقوه التين والحماط

???????????????? pic.twitter.com/UFXHTmWLfn — الاعلامي / سعيد المزهر (@s_almezher) September 3, 2019

ولدى السعودية توجه لدعم وتعزيز الغطاء النباتي كجزء من بنود ”رؤية المملكة 2030″، ومن أجل ذلك، يتم تشجيع ودعم مزارعي الخضار والفواكه في مناطق الغرب والجنوب، الذين توارثوا تلك المهنة منذ سنين طويلة مستفيدين من مناخ تلك المناطق المغاير لمناخ الصحراء الجاف الذي يقتصر وجوده على مناطق وسط المملكة، بما في ذلك العاصمة الرياض.

برعاية صاحب السمو الملكي

الامير حسام بن سعود افتتاح مهرجان الرمان الثامن بمنطقة الباحة

وهذي مزرعة الشيخ حسن بن قواش المالكي

المشارك بمهرجان الرمان وتعد من أفضل مزارع الرمان بالمملكة pic.twitter.com/mhRhRYHW5c — اخبار بلاد بني مالك (@B_Bani_malik) September 2, 2019

ويقول القائمون على المهرجان، إنه يعكس هوية المنطقة الزراعية ويشكل حافزًا للاستثمار في القطاع الزراعي النشط فيها، ورافدًا اقتصاديًّا وسياحيًّا مهمًّا لها، ومنتجًا وطنيًّا يعزز مكانة الباحة زراعيًّا ويسهم في تسويق المنتجات الزراعية التي تشتهر بها لتعزز الحركة الاقتصادية.