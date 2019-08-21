تتويج السعودي محمد يعقوب بلقب ”شاعر عكاظ“ (فيديو)

كرم أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، خالد الفيصل، أمس الثلاثاء، الفائزين بجائزة ”شاعر عكاظ“ في الشعر الفصيح، إذ حل في المركز الأول السعودي محمد إبراهيم محمد يعقوب، وفي المركز الثاني حل اليمني عبدالله محمد عبدالله عبيد، فيما حل في المركز الثالث السعودي شتيوي عزام شتيوي الغيثي.

وحصل الشاعر إبراهيم يعقوب على ”بردة عكاظ“ التي قلده إياها الأمير خالد الفيصل، إضافة إلى جائزة قدرها مليون ريال (ما يعادل 267,000 دولار)، فيما حصل اليمني عبدالله عبيد على مبلغ 500 ألف ريال (133.333 دولارًا) نظير المركز الثاني، ونال صاحب المركز الثالث شتيوي الغيثي مبلغ 250 ألف ريال (67000 دولار) عن المركز الثالث.

يفوز بلقبِ #شاعر_عكاظ لهذه السنة الشاعر محمد إبراهيم يعقوب من السعودية بكلماتٍ تتجلَّى كصوته، وبُردةٍ تليق به، قلَّدها إياه سمو الأمير #خالد_الفيصل pic.twitter.com/glNQDEBzwP — سوق عكاظ (@soqokaz) August 20, 2019

وشارك في لجنة مسابقة ”شاعر عكاظ“ هذا العام الدكتور صالح الغامدي من السعودية والدكتور رشيد يحياوي من المغرب والدكتور علي جعفر العلاق من العراق.

ووجهت وزارة التعليم السعودية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ تهنئتها للشاعر محمد يعقوب، كونه معلمًا في ”جازان“: ”وزارة التعليم تهنئ المعلم الشاعر محمد بن إبراهيم يعقوب من تعليم جازان بفوزه في مسابقة شاعر عكاظ وتَقَلُّدِه بردة عكاظ“.

وافتتح أمير منطقة مكة المكرمة ملتقى سوق عكاظ في الطائف، أمس الثلاثاء، نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تم تنظيم أوبريت ”عرب 501“ في حفل الافتتاح، كما شارك فنانون عرب في فعالية الافتتاح وهم محمد عبده وكاظم الساهر وكارول سماحة.