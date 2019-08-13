سؤال ”إرم نيوز“ للأمير خالد الفيصل يصنع الحدث

‏‎أثار جواب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل على سؤال لـ ”إرم نيوز“ ردودًا واسعة وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

‏‎وكان المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأمير خالد الفيصل في ختام موسم الحج قد انتهى عمليًا، وأعلن المنظمون انتهاء الأسئلة، قبل أن يتم الاستئذان من الأمير لطرح سؤال أخير سرعان ما تحول إلى مادة إعلامية دسمة.

وقال الفيصل في إجابته عن سؤال لـ ”إرم نيوز“ عن حقيقة وجود خلافات بين السعودية والإمارات: ”السعودي إماراتي والإماراتي سعودي“.

ووجدت تصريحات الفيصل صدى واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتصنع بذلك ”إرم نيوز“ الحدث، عبر تصريح نادر من شخصية بارزة قلما تتحدث في السياسة.

وكان سؤال ”إرم نيوز“ على سبيل المثال هو الوحيد الذي نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة جوابه على حسابها في تويتر.

وأصبحت عبارة الفيصل:“السعودي إماراتي والإماراتي سعودي“ ومقطع فيديو ”إرم نيوز“ أيقونة تعليقات نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دونت عنها مئات التغريدات.

واعتبر الصحفي السعودي طراد الأسمري ردّ الأمير خالد الفيصل ”رسالة إلى كل ناعق ومثير للفتنة“، ووصفه المعلق الإماراتي عامر عبدالله المرّي بأنه ”أوجز فأعجز وتسبب بالكثير من الآلام“.

وكتب الكاتب الإماراتي أحمد عبيد برفقة هاشتاغ ”الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي“ تغريدة جاء فيها:“هذا هو الوضع الصحيح على أرض الواقع، الاثنين واحد، ومحاولة إسعاف ذباب عزمي بالفرضيات الواهية والتحليلات المريضة محصورة في تويتر فقط“.