من حريق نوتردام لعاصفة كنساس.. شاهد أفضل صور مسابقة ناشيونال جيوغرافيك 2019

انطلقت مؤخرًا مسابقة ناشيونال جيوغرافيك ترافيل لعام 2019، ويبدو أن الحكام سيواجهون حيرة شديدة لاختيار الفائز، حيث إن المشاركين قدموا العديد من الصور المذهلة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم افتتاح المسابقة في 18 مارس، ومن المقرر أن يستمر التسجيل في المسابقة حتى يوم 31 مايو.

تنقسم المسابقة إلى 3 فئات، الطبيعة والمدن والأشخاص، وتشمل الجائزة الكبرى 7500 دولار، بينما سيتلقى الفائزون بالمركز الأول عن كل فئة جائزة قدرها 2500 دولار.

ومن بين الصور المشاركة في المسابقة، يمكن رؤية لقطة مميزة لحريق كاتدرائية نوتردام في فرنسا، بينما يمكن رؤية صورة مميزة لجبال ”قوس قزح“ في بيرو، بينما يقف اثنان من حيوان الألبكة وسط الضباب.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن أحد المشاركين من التقاط صورة استثنائية لعاصفة رعدية تهب بولاية كنساس الأمريكية، كما تكشف صورة أخرى دبين قطبيين يلعبان مع بعضهما البعض.

ومن بين اللقطات المميزة، يمكن رؤية صورة محيرة بعض الشيء، قد تبدو للوهلة الأولى وكأنها لكائنات ما غريبة، ولكن مع النظر عن كثب، يتضح أن هؤلاء هم مجموعة من الشعب البلغاري أثناء مشاركتهم في تقليد ”كوكري“، ويرتدون أزياء تقليدية مصنوعة من شعر الماعز.