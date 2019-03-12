وفاة الشاعر الإماراتي عمران بن سلطان بن مرداس

توفي الشاعر الإماراتي عمران بن سلطان بن مرداس الشامسي، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 99 عامًا، وفق ما أوردته صحيفة ”الإمارات اليوم“.

ويعتبر الشاعر عمران من أوائل الشعراء الذين أذيعت قصائدهم في الإذاعات المحلية، إذ سجل لإذاعة عجمان التي بثت في بداياتها من عام 1961 إلى عام 1965، عددًا من قصائده النبطية إلى جانب الشاعر الراحل حمد بن خليفة أبوشهاب.

وينحدر الشاعر الراحل من إمارة عجمان، وكان راويًا لأشعار الخضر وعدد من شعراء عجمان، وأورد حمد بن خليفة أبوشهاب مساجلة شعرية له مع الشاعر راشد بن محمد بن صفوان، في ”أشياء من الماضي“.