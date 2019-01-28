يوسف زيدان: هذه حقيقة هجومي على صلاح الدين.. ومن لا يقرأ “حمار” (فيديو إرم)

قال الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان إنه لا يهتم بمسأله تحويل رواياته إلى أعمال سينمائية، موضحًا أن أعماله الأدبية يقرأها الناس ويقبلون عليها، وتصدر منها كل فترة طبعات جديدة، وأنه ليس في حاجة لتحويلها إلى أفلام.

وعن آرائه التنويرية المثيرة للجدل وإمكانية أن تخصم من رصيده الثقافي، أضاف زيدان في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” أن ما يعنيه في آرائه أن تكون موثقة ومتماسكة ولا يهمه من قريب أو بعيد مسألة الرصيد الثقافي؛ لأن الأمر ليس تجاريًّا.

وفيما يتعلق بآرائه الهجومية على القائد صلاح الدين الأيوبي، أكد الروائي المصري أنه لم يهاجم صلاح الدين ولا غيره ولكنه طالب بتوجيه الضوء على الجوانب المضيئة مثل البحث العلمي والجمال في هذه الحقب التاريخية وعدم الاهتمام بالقتل وسفك الدماء فقط.

وأشار إلى أن آراءه عن حقبة صلاح الدين الأيوبي وكل النماذج التاريخية موجودة في رواياته منذ عام 2005، ومنشورة في الكثير من المراجع، قائلاً: “ولكن الميديا مختلة وتريد أن يظل هذا الشعب في حالة من التيه”.

ووجه يوسف زيدان بضع نصائح للشباب وهي أن يُعمِل عقله، ويعتمد على التفكير العلمي، وأن يقرأ؛ لأن القراءة هي التي تفتح العقل، لافتًا إلى أن من لا يقرأ يكون “حمارًا”.

وبسؤاله عن قضية الاجتهاد في الأديان السماوية، أجاب الكاتب المصري يوسف زيدان بكلمة واحدة قائلاً: “خدعة”.