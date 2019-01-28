فراس السواح: الحجاب ظاهرة غير حضارية و”تخلُّف” يجب أن تختفي (فيديو إرم)

واصل الكاتب والمفكر السوري فراس السواح، هجومه على الحجاب قائلًا: “إن الحجاب ظاهرة غير حضارية وظاهرة تخلُّف ويجب أن تختفي”.

وتابع السواح في لقاء مع “إرم نيوز”: “إذا أردنا أن نسير نحو المستقبل علينا أن نتبنى أو لا نتبنى، ليس وفق معايير القرن الثاني والثالث الهجري، لكن نتبنى معايير جديدة نحو مسيرة المستقبل”.

وعن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أشار إلى أنّ “كل المعارض الدولية للكتاب هي النافذة التسويقية الوحيدة لدى الناشرين والمؤلفين، فمِن دون معارض للكتاب لن يكون هناك تسويق على الإطلاق”، لافتًا إلى أن “دور النشر السورية ليس لها سوى 2% من المطبوعات”.

وتابع أنّ “مِن دون المعارض لن تعمل دور النشر في العالم العربي على الإطلاق”، بالنظر إلى تسهيلات تُقدَّم لدور النشر في الشحن والنقل للكتب.