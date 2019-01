حسناوات تركيا يتمردن على المجتمع بخلع الحجاب (صور)

انضمت نساء في تركيا لحملة تحدي الـ 10 سنوات الرائجة منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مع اختلاف “بسيط” في الهاشتاغ إذ جعلنه تحدي العام الواحد حيث احتفين بصورهن دون حجاب.

وبررت هيئة الإذاعة البريطانية قيام النساء بتغيير التحدي من عشر سنوات إلى سنة واحدة بأن “تاريخ قيام بعض النساء في تركيا بإزالة الحجاب حديث للغاية فقد جعلن التحدي لعام واحد”.

ويعتبر العلمانيون في تركيا الحجاب رمزًا لتوجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي”، وهو ما يؤشر إلى أن نشر الصور السافرة يعد احتجاجًا ضد سياسات أردوغان “المحافظة” ضمن المجتمع التركي.

وقامت المشاركات في هذه الحملة بمقارنة الصور الحديثة لهن بدون حجاب بأخرى قديمة بالحجاب، وأظهرن نوعًا من السخرية والتهكم.

#1YearChallenge by the young Turks showing dropping the hijab are shaking the Islamist foundation of Turkey, #Erdogan and others are put on notice. pic.twitter.com/978zbD2Kmb

— Exposed Media (@exposed) January 18, 2019