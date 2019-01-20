حسناوات تركيا يتمردن على المجتمع بخلع الحجاب (صور)

انضمت نساء في تركيا لحملة تحدي الـ 10 سنوات الرائجة منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مع اختلاف “بسيط” في الهاشتاغ إذ جعلنه تحدي العام الواحد حيث احتفين بصورهن دون حجاب.

وبررت هيئة الإذاعة البريطانية قيام النساء بتغيير التحدي من عشر سنوات إلى سنة واحدة بأن “تاريخ قيام بعض النساء في تركيا بإزالة الحجاب حديث للغاية فقد جعلن التحدي لعام واحد”.

ويعتبر العلمانيون في تركيا الحجاب رمزًا لتوجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي”، وهو ما يؤشر إلى أن نشر الصور السافرة يعد احتجاجًا ضد سياسات أردوغان “المحافظة” ضمن المجتمع التركي.

وقامت المشاركات في هذه الحملة بمقارنة الصور الحديثة لهن بدون حجاب بأخرى قديمة بالحجاب، وأظهرن نوعًا من السخرية والتهكم.

#1YearChallenge by the young Turks showing dropping the hijab are shaking the Islamist foundation of Turkey, #Erdogan and others are put on notice. pic.twitter.com/978zbD2Kmb — Exposed Media (@exposed) January 18, 2019

ووفقًا لبي بي سي، فإن “شابات تركيات كانت قد تعرضن للضغط من آبائهن ومن المجتمع من أجل ارتداء الحجاب.

ورغم أن هذه الحملة الرمزية ضد أردوغان حظيت باهتمام واسع، لكن في المقابل جاء الرد من شابات تركيات أخريات أكدن أن الحجاب كان خيارهن.

Hep gülüyorum ama hayat o kadar da toz pembe değil benim için. Başörtüsü ve katsayı için mücadele eden İHL mezunu ben, sonrasında 8 sene boyunca taşıdığı örtüyü çıkarma mücadelesi veren yine ben. Uzun süre, önce kendime 5 yıldır da tüm çevreme ve topluma karşı.#10YearsChallenge pic.twitter.com/bTZvTatjMg — Memnuniyetsiz Melek (@mistiktanrica) January 17, 2019

وكانت مسألة الحجاب مثار جدل منذ وقت طويل في ظل حكومات علمانية تعاقبت على تركيا كانت تحظر على النساء ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، والجامعات.

ومنذ أن استلم الحكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ نحو 15 عامًا رفع الحظر بشكل تدريجي عن ارتداء الحجاب.