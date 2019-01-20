حسناوات تركيا يتمردن على المجتمع بخلع الحجاب (صور)

حسناوات تركيا يتمردن على المجتمع بخلع الحجاب (صور)

المصدر: إرم نيوز

انضمت نساء في تركيا لحملة تحدي الـ 10 سنوات الرائجة منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مع اختلاف “بسيط” في الهاشتاغ إذ جعلنه تحدي العام الواحد حيث احتفين بصورهن دون حجاب.

وبررت هيئة الإذاعة البريطانية قيام النساء بتغيير التحدي من عشر سنوات إلى سنة واحدة بأن “تاريخ قيام بعض النساء في تركيا بإزالة الحجاب حديث للغاية فقد جعلن التحدي لعام واحد”.

ويعتبر العلمانيون في تركيا الحجاب رمزًا لتوجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي”، وهو ما يؤشر إلى أن نشر الصور السافرة يعد احتجاجًا ضد سياسات أردوغان “المحافظة” ضمن المجتمع التركي.

وقامت المشاركات في هذه الحملة بمقارنة الصور الحديثة لهن بدون حجاب بأخرى قديمة بالحجاب، وأظهرن نوعًا من السخرية والتهكم.

ووفقًا لبي بي سي، فإن “شابات تركيات كانت قد تعرضن للضغط من آبائهن ومن المجتمع من أجل ارتداء الحجاب.

ورغم أن هذه الحملة الرمزية ضد أردوغان حظيت باهتمام واسع، لكن في المقابل جاء الرد من شابات تركيات أخريات أكدن أن الحجاب كان خيارهن.

وكانت مسألة الحجاب مثار جدل منذ وقت طويل في ظل حكومات علمانية تعاقبت على تركيا كانت تحظر على النساء ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، والجامعات.

ومنذ أن استلم الحكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ نحو 15 عامًا رفع الحظر بشكل تدريجي عن ارتداء الحجاب.

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