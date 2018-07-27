“القدس في قلوب الهاشميين” بافتتاح الدورة 27 لمهرجان الفحيص

على وقع الموسيقى والأصوات الغنائية العربية، تستعد مدينة الفحيص في الأردن لحالة من الوهج الفني والثقافي مع انطلاق مهرجان سنوي أصبح يجذب المزيد من الجمهور دورة بعد أخرى.

وينظم نادي شباب الفحيص الدورة الـ27 من المهرجان الذي يرفع دائمًا شعار (الأردن تاريخ وحضارة) في الفترة من الثاني إلى العاشر من أغسطس/ آب تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ومن أبرز نجوم هذه الدورة بمجال الغناء المطرب التونسي صابر الرباعي واللبناني وليد توفيق والفلسطيني أمير دندن والسوري ناصيف زيتون ومحمد خيري والأردني زياد صالح .

وقال مدير المهرجان أيمن سماوي: إن المهرجان سيفتتح بأوبريت (القدس في قلوب الهاشميين) من كلمات الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف وألحان الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي وغناء مجموعة من الأصوات العربية، منها الأردنية نداء شرارة والفلسطيني محمد عساف والسعودية وعد.

وأضاف أن المهرجان يحيي هذا العام ذكرى وفاة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وسيقدم المغني اللبناني مارسيل خليفة وابنه رامي حفلًا مشتركًا بهذه المناسبة في التاسع من أغسطس/ آب.

ويشمل برنامج المهرجان ندوات فكرية وفنية بمشاركة عدد من الشخصيات العربية منها وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو والمخرج المصري خالد يوسف والممثلة الأردنية نادرة عمران والممثلة المصرية سوسن بدر والشاعر اللبناني طلال حيدر.

كما يشمل البرنامج معارض للكتب والفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية والآلات الموسيقية والحرف اليدوية، إضافة إلى برنامج خاص للأطفال تتصدره عروض فرقة (فوزي موزي وتوتي).