مصر.. إحباط تهريب 21 قطعة أثرية تعود للعصر الفرعوني(صور)

أعلنت مصر، اليوم الخميس، إحباط تهريب 21 قطعة أثرية، يعود معظمها للعصر الفرعوني.

ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، اليوم، “أحبطت شرطة السياحة والآثار بمحافظة المنيا (وسط البلاد) محاولة أحد المواطنين تهريب 21 قطعة أثرية خارج البلاد”.

وقال البيان إنه “تم ضبط 21 قطعة أثرية، بينها تمثال من الخشب للمعبود باستيت، وتمثال من البورسلين الأزرق للمعبود حربو قراط (آلهة القدماء المصريين)، وتمثال من الحجر الجيري على هيئة كبش”.

كما شملت المضبوطات أيضًا “تمثال قط من الفيانس (نوع من السيراميك كان يصنعه قدماء المصريين)، وتمثال لفرس النهر، وعدة تماثيل فرعونية أخرى”.

ولم يوضح البيان إلى أي وجهة كانت ستهرب القطع الأثرية.

وفي آب/أغسطس 2017، أعلنت مصر بناءً على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، وفق وزارة الآثار المصرية.

وتزخر البلاد بآثار تعود إلى عهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات المصرية، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.