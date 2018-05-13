بالصور.. إحباط عملية تهريب “غريبة” في السعودية

أحبطت الجهات الأمنية في السعودية، فجر اليوم الأحد، عملية تهريب 14 حمارًا، تورط فيها 4 أشخاص هم وافد باكستاني يعمل سائقًا و3 يمنيين.

وبحسب موقع “سبق” المحلي، أوقفت الدوريات الأمنية والشرطة في “بني سعد” بمحافظة “ميسان جنوب” الوافد الذي كان يقل الحمير بمركبة من نوع “دينا”.

وكان رجال الدورية اشتبهوا بالمركبة التي تقل الحمير، ما دعاهم إلى إحالة السائق مع رفاقه والمضبوطات لمركز الشرطة، وجرى استجواب الأشخاص والتحفظ عليهم، فيما ستتم إحالة القضية لجهة الاختصاص، وهي وزارة الزراعة، التي ستتولى المتابعة، ومعرفة الدوافع من وراء نقل تلك الحيوانات.