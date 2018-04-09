وفاة الناقد والروائي العراقي سعد محمد رحيم

توفي صباح اليوم الاثنين الناقد والروائي العراقي سعد محمد رحيم في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية عن عمر 61 عامًا، إثر إصابته بجلطة دماغية.

ولد سعد في محافظة ديالى عام 1957، وحصل على شهادة بكالوريوس اقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد من الجامعة المستنصرية عام 1980.

عمل مدرسًا لمادة الاقتصاد في الثانويات المهنية، كما عمل في الصحافة، وهو عضو في اتحاد أدباء وكتاب العراق، وأصدر العديد من الأعمال الأدبية، منها 3 روايات حصدت جميعها ترشيحات وجوائز. حيث ترشحت روايته “مقتل بائع الكتب” إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2008.

كما حصل على جائزة “كتارا” للرواية العربية عام 2016 عن روايته غير المنشورة “ظلال جسد.. ضفاف الرغبة”.

وجائزة الإبداع الروائي في العراق عام 2000 عن روايته “غسق الكركي”

كما كتب سعد في حقل القصة القصيرة، وحصد جائزتين في العراق عن مجموعات قصصية، كما نال جائزة أفضل تحقيق صحفي في العراق عام 2005. وله العديد من الكتب الفكرية.