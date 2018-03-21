“مؤسسة شومان” تحتفل بيوم الشعر العالمي

تنظم مؤسسة عبدالحميد شومان في الأردن، اليوم الأربعاء الـ 21 من آذار/مارس، احتفالية شعرية بمناسبة يوم الشعر العالمي، يشارك فيها نخبة من الشعراء الأردنيين والعرب.

ويشارك في الاحتفالية -التي يديرها موفق ملكاوي- الشعراء “فيوليت أبو الجلد “لبنان”، ومن الأردن: “وفاء جعبور، عمر أبو الهيجاء، غازي الذيبة”، إضافة إلى الشاعر الفلسطيني عبدالسلام عطاري.

وتهدف احتفالية “مؤسسة شومان” بيوم الشعر العالمي، إلى دعم الشعر والشعراء على حد سواء، وإحياء الحوار بين الشعر والفنون الأخرى، كما تسعى إلى لفت انتباه الجميع إلى أهمية الشعر بوصفه فعلًا إنسانيًا، وتعبيرًا راقيًا عن سيرورة الإنسان الفرد في مواجهة شرور العالم وأخطاره.

وتتضمن الاحتفالية قراءات شعرية متنوعة وثرية، إضافة إلى أنها تتناول العديد من المضامين الوطنية والفكرية والإنسانية والوجدانية.

يشار إلى أن منظمة اليونسكو أعلنت العام 1999، للاحتفال باليوم العالمي للشعر في الـ 21 من آذار من كل عام، بهدف؛ تعزيز القراءة والكتابة ونشر وتدريس الشعر في جميع أنحاء العالم.

واعتبرت “اليونسكو”، أن الحفاظ على ذاكرة الشعر الإنسانية مهمة لا تتقنها الشعارات والخطب التي لا يمكن أن ترقى إلى لغة الشعر، في أي حال من الأحوال؛ ذلك أن مهمة الحفاظ على التراث الشعري الإنساني هي مهمة تقنية لا بد أن يتعهدها الخبراء والباحثون، وأن يتحمل مسؤولياتها المسؤولون.

وتضم قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية العشرات من أشكال التعبير الشفهي والشعر، ومنها: المناظرات الشعرية القبرصية، وشعر “سا ترو” الغنائي الفيتنامي، والشعر الغنائي البدوي المسمى “التغرودة”، المشترك بين عمان والإمارات العربية المتحدة.