ورشة عمل حول “كتابة قصة الطفل” في “شومان” الأردنية

تنظم مؤسسة عبدالحميد شومان في 17 نيسان/أبريل القادم ورشة عمل متخصصة حول “كتابة قصة الطفل”، بمشاركة أدباء وناشرين وكتاب قصة أردنيين.

وتهدف الورشة التي تستمر 4 أيام، على يد أفضل المدربين الأردنيين، إلى تعليم المشاركين المزيد من تقنيات الكتابة لقصص الأطفال وتعريفهم بأهمية البعد التربوي للكتابة في أدب الأطفال.

كما تهدف، إلى تعريف المشاركين على التمييز بين الكتابة للطفل أو عن الطفل، بالإضافة إلى تقنيات الكتابة وعناصر القصة، من اللغة، الشخصية، الحبكة، الخاتمة، فضلاً عن تدريبهم على مراحل بناء الفكرة وكتابة القصة، والتي تتضمن: الفكرة، مسودة، المراجعة، التحرير.

ويتعرف المشاركون كذلك، على أهمية اختيار العنوان، وكيفية بداية سرد القصة وامتزاج عنصر الفكاهة فيها، وكيفية اختيار الشخصية الرئيسية في القصة، وعن علاقة الرسم بالنص، بالإضافة إلى الإجراءات العلمية ما بعد كتابة القصة.

فيما يتعين على المشاركين في اليوم الأول للورشة، اختيار فكرة قصة لكتابتها، أما اليوم الثاني فعلى المشاركين كتابة مسودة للقصة، بينما يتم عرض القصص على لجنة لتقييمها وإعطاء الملاحظات عليها في اليوم الثالث، أما في اليوم الرابع فتعرض فيه القصص بعد المراجعة على الأطفال بمكتبة “درب المعرفة”، في المؤسسة ذاتها.

وأكدت الرئيسة التفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، الأهمية الخاصة التي تنطوي عليها هذه الورشة، كونها موجهة نحو تعليم الكتابة للطفل، وهي كتابة لابد ستؤثر في البنية المعرفية والثقافية لأطفالنا.

واعتبرت قسيسية أن مخرجات الورشة لابد ستصب في مصلحة تجويد وتحسين أدب الطفل، ما يمنح أطفالنا خيارات أكثر للقراءة والاطلاع.

من جهتها، بينت مديرة الورشة الكاتبة وفاء القسوس، أن الورشة ستمنح المشتركين اطلاعًا كاملاً على مراحل إنتاج قصة الطفل، منذ الفكرة الأولى ووضع العنوان، وانتهاء بالدفع بها للنشر.

وقالت إن المشتركين يتلقون تدريبات نظرية وعملية على يد نخبة من الكتاب والمهتمين الأردنيين المعنيين بأدب الطفل ونشره.

واشترطت اللجنة القائمة على الورشة أن لاتقل سن المشارك عن 18 عامًا ولا تتجاوز 40 عامًا، كما اشترطت الإقامة في الأردن، بالإضافة إلى الخبرة الأولية في كتابة قصة الطفل، مع الالتزام بحضور جميع أيام الورشة كاملة.

وطلبت اللجنة، الالتزام بكتابة مسودة أولية لقصة الطفل خلال الورشة، وإرسال نموذج لعمل واحد يكون باللغة العربية الفصيحة، مع التذكير بضرورة إرسال المشارك لسيرته الذاتية.

ومؤسسة عبد الحميد شومان، هي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار المجتمعي.