بالفيديو والصور.. العراقيون يحتفون بعودة السعودية لمعرض بغداد الدولي

تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حالة من البهجة تسود الجناح السعودي في معرض بغداد الدولي في دورته الـ44، حيث وثق الفيديو رقصة “الشيلة” التقليدية، في إشارة ترحيبية بعودة المملكة لهذا المعرض.

ويعكس هذا المقطع حالة الارتياح التي تميز الجناح السعودي العائد للمشاركة بعد غياب دام 27 عاما عن معرض بغداد الدولي، ومحاولة القائمين عليه إيصال رسالة للعراقيين؛ مفادها أن الاستثمارات السعودية بدأت تتحسس طريق العودة إلى بغداد.

وتشارك السعودية في هذا المعرض الدولي بـ 60 شركة سعودية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية؛ وقد لاقى الجناح السعودي إقبالا معتبرا من الزوار العراقيين، خصوصا من رجال أعمال ومستثمرين حرصوا على استكشاف الصناعات السعودية وفرص الاستثمار بها.

سياسياً، حظي الوفد السعودي باهتمام بعض المرجعيات الدينية في العراق، إذ حرص المرجع الديني حسين الصدر، على استقبال ممثلي الشركات والقطاعات الصناعية والخدمية بالمملكة وعدد من الإعلاميين المشاركين في معرض بغداد الدولي.

وقد ناقش الاجتماع، من بين أمور أخرى، أصداء مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي التي يتوقع أن تسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين البلدين، خاصة وأن المنتجات السعودية حظيت بالرغبة الكبيرة من قِبل الشارع العراقي نتيجة جودتها العالية، وسعرها المعقول وفقا لوسائل إعلام سعودية.