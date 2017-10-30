بعد توقف دام 27 عامًا.. الخطوط السعودية تستأنف اليوم رحلاتها إلى العراق

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، تسيير أولى رحلاتها إلى العاصمة العراقية بغداد، اعتبارًا من اليوم الاثنين، بعد توقف دام 27 عامًا، وذلك نتيجة لتحسّن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية (واس)، أن الخطوط الجوية السعودية ستدشن أولى رحلاتها المنتظمة بين المملكة والعراق، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي “مواكبة للنمو والتطور اللذين تشهدهما العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وقالت الوكالة الرسمية، إن صالح بن ناصر الجاسر ،المدير العام للشركة، سيرافق الصحافيين والركاب ،في أول رحلة تغادر من مدينة جدة إلى بغداد.

وكشفت “واس”، أن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي أعدت احتفالًا بهذه المناسبة “حيث ستتم خدمة الضيوف ،وإنهاء إجراءات سفرهم عبر منصة خدمة خاصة ،وتسليم كل ضيف وثيقة السفر على الرحلة الافتتاحية ،بعد إعادة التشغيل الرسمي ،والرحلات المنتظمة للناقل الوطني بين المملكة والعراق.”

وتريد السعودية استمالة بغداد سعيًا لكبح النفوذ المتنامي لإيران في المنطقة.

وفي أغسطس / آب، أعلنت الدولتان عزمهما فتح معبر عرعر الحدودي أمام حركة التجارة للمرة الأولى منذ 1990.

ويأتي إعلان الخطوط الجوية السعودية، بعد أن قررت الحكومة السعودية ،الشهر الجاري، تشكيل لجنة تجارة مشتركة مع العراق.

ووفق وسائل إعلام محلية سعودية ،فإن أول طائرة ستقلع من جدة إلى بغداد، بعد نحو أسبوعين من تسيير شركة طيران “فلاي ناس” أول رحلة تجارية بين الرياض وبغداد منذ العام 1990.