مشيرة خطاب تخرج من السباق على قيادة اليونسكو

خرجت المرشحة المصرية مشيرة خطاب من السباق على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بعد أن فازت عليها مرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة الإعادة التي جرت، الجمعة 13 تشرين الأول /أكتوبر.

وحصلت المرشحة الفرنسية على 31 صوتاً مقابل 25 لمرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.

جاء ذلك في تصريح لرئيس المجلس التنفيذي لليونسكو مايكل واربز، الذي أشار إلى بطلان صوتين، من ضمن المشاركين في التصويت البالغ عددهم 58، هم عدد الدول الأعضاء في المنظمة.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الحاسمة على منصب المدير العام نحو الساعة السادسة والنصف مساء اليوم (بتوقيت باريس) بمشاركة مرشحة فرنسا اودري أزولاي والمرشح القطري حمد الكواري.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد قد صرح – في وقت سابق – بأن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لليونسكو للتحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية.