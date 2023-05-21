نجوم "قتلة زهرة القمر" لمارتن سكورسيزي يخطفون الأنظار في مهرجان كان

خطف نجوم فيلم "كيلرز أوف ذا فلاور مون" (قتلة زهرة القمر) للمخرج‭‭ ‬‬الأمريكي مارتن سكورسيزي الأنظار اليوم السبت على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي، الذي يشهد العرض الأول للفيلم المدجج بالنجوم.

والفيلم الذي تبلغ مدته أربع ساعات تقريبا مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وحققت مبيعات قياسية.

وتدور أحداثه حول عدة جرائم قتل تستهدف أمة أوسيدج الغنية بالنفط في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي.