نجوم "قتلة زهرة القمر" لمارتن سكورسيزي يخطفون الأنظار في مهرجان كان
سينما

نجوم "قتلة زهرة القمر" لمارتن سكورسيزي يخطفون الأنظار في مهرجان كان

رويترز
رويترز

خطف نجوم فيلم "كيلرز أوف ذا فلاور مون" (قتلة زهرة القمر) للمخرج‭‭ ‬‬الأمريكي مارتن سكورسيزي الأنظار اليوم السبت على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي، الذي يشهد العرض الأول للفيلم المدجج بالنجوم.

والفيلم الذي تبلغ مدته أربع ساعات تقريبا مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وحققت مبيعات قياسية.

وتدور أحداثه حول عدة جرائم قتل تستهدف أمة أوسيدج الغنية بالنفط في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي.

نجوم "قتلة زهرة القمر" لمارتن سكورسيزي يخطفون الأنظار في مهرجان كان
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يشترك في بطولة الفيلم نجما هوليوود ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو إلى جانب جيسي بليمونس وبرندان فريزر وجون ليثجو وليلي جلادستون.

ولن ينافس الفيلم في كان رغم أن مدير المهرجان تيري فريمو قال إنه وجه دعوة لصناع الفيلم للمشاركة في سباق السعفة الذهبية بعد أن وافقت شركة أبل على عرضه في دور العرض قبل عرضه عالميا.

واشتركت أبل مع باراماونت بيكتشر لعرض الفيلم حصريا في دور العرض في السادس من تشرين الأول أكتوبر قبل عرضه عالميا، وهو أحد الشروط المسبقة للسماح للفيلم بالمنافسة في مهرجان كان.

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