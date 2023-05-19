هاريسون فورد الثمانيني من مهرجان "كان": أحب التقدم في السن

أكد الممثل هاريسون فورد البالغ 80 عاماً أنه يحب "التقدم في السن"، وذلك خلال وجوده في مهرجان "كان" لتقديم أحدث أفلام "إنديانا جونز" الذي يستعيد فيه ملامح الشباب بفضل مؤثرات خاصة.

وتبدي هوليوود اهتماماً متزايداً بهذا النوع من الأعمال التي تتضمن ما يوصف بعمليات تجميل رقمية، والتي تبدو مقنعة بدرجة كبيرة، خصوصاً في هذا الجزء الخامس من السلسلة التي يستعيد فيها فورد دور عالم الآثار الشهير للمرة الأخيرة.