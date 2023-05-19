هاريسون فورد الثمانيني من مهرجان "كان": أحب التقدم في السن
أكد الممثل هاريسون فورد البالغ 80 عاماً أنه يحب "التقدم في السن"، وذلك خلال وجوده في مهرجان "كان" لتقديم أحدث أفلام "إنديانا جونز" الذي يستعيد فيه ملامح الشباب بفضل مؤثرات خاصة.
وتبدي هوليوود اهتماماً متزايداً بهذا النوع من الأعمال التي تتضمن ما يوصف بعمليات تجميل رقمية، والتي تبدو مقنعة بدرجة كبيرة، خصوصاً في هذا الجزء الخامس من السلسلة التي يستعيد فيها فورد دور عالم الآثار الشهير للمرة الأخيرة.
وقال فورد مازحاً خلال مؤتمر صحفي: "لا ألتفت إلى الوراء وأقول لنفسي: أرغب في أن أعود هذا الشاب الذي كنته يوماً، لأن الأمر لن يحصل، أحب التقدم في السن، عيش مرحلة الشباب كان أمراً جيداً جداً، لكن، بالحق، كان يمكن أن أكون ميتاً، لكني مسنّ فقط".
ولا يعتزم النجم السينمائي هاريسون فورد الذي حصل على سعفة ذهبية فخرية بصورة مفاجئة قبل العرض الرسمي للفيلم مساء الخميس، التقاعد بعد هذا الوداع لشخصية إنديانا جونز، أشهر أدوار مسيرته الطويلة بجانب شخصية هان سولو في سلسلة "حرب النجوم".
وأكد فورد أنه سيستمر في المشاركة بمسلسلي "1923" ("باراماونت بلاس") و"شرينكينغ" ("آبل تي في").
وأكدت كاثلين كينيدي، رئيسة شركة "لوكاس فيلم" التابعة لـ"ديزني" والمالكة لحقوق سلسلة "إنديانا جونز"، من جانبها أن هذه الاستوديوهات لن تستعين مستقبلاً بالمؤثرات الخاصة لإعادة هاريسون فورد على الشاشة بدور عالم الآثار الشهير.
ويُطرح فيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستيني" نهاية حزيران/يونيو في صالات السينما الأمريكية والعالمية.