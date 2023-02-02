فيلم 80 For Brady.. مشاهد كوميدية لسيدات مسنات يحققن انتصارات

يقدّم الفيلم الأمريكي 80 For Brady، المقرر عرضه في دور السينما يوم غدٍ الجمعة، قصة من وحي الخيال لسيدات مسنات.

المزج بين الكوميديا والرياضة

وقدمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، موجزاً عن أحداث هذا الفيلم، التي كشفت عن مزجها بين الكوميديا والحركات الرياضية.

وذكرت الصحيفة أن قصة الفيلم ترتكز على أربع صديقات مسنات يعشن في مدينة بوسطن الأمريكية، وهن "مورا" وتؤدي دورها الممثلة ريتا مورينو، و"تريش" وتؤدي دورها الممثلة جين فوندا، و"لوا" وتؤدي دورها الممثلة ليلي تومل، و"بتي" وتؤدي دورها الممثلة سالي فيلد.

ويزيد عمر ثلاث منهن عن 80 عامًا، بينما تستمر "بتي" في التذكير بأنها أصغرهن سناً، فهي بعمر 75 عاما.