وزارة الثقافة لـ "إرم نيوز": تونس تتضامن مع الفلسطينيين عبر السينما
وضعت وزارة الثقافة التونسية برنامجا خاصا لدعم الشعب الفلسطيني من خلال الفن، واختارت السينما لإبراز وقوف التونسيين إلى جانب الفلسطينيين الذين يعانون ويلات الحرب في غزة، وفق ما أكده القائمون على تظاهرة "أسبوع السينما الفلسطينية" لـ"إرم نيوز".
وستكون مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية بداية من يوم الثلاثاء المقبل مسرحا لتظاهرة "أسبوع السينما الفلسطينية"، التي تأتي انسجاما مع دعوة وزارة الثقافة التونسية إلى تنظيم تظاهرات ثقافية دعما لقضية فلسطين وإبرازا لدور الفن فيها، وفق المنظّمين.
وينتظم أسبوع السينما الفلسطينية بمبادرة من المكتبة السينمائية التونسية وبرعاية وزارة الثقافة، من 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري إلى 5 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وتقول الوزارة إنّ "هذه التظاهرة تأتي في إطار دعم تونس للقضية الفلسطينية ومناصرتها".
ويضم البرنامج عروض أفلام وقراءات وحلقات نقاش بحضور مخرجين فلسطينيين، وسيكون الافتتاح يوم الثلاثاء 31 أكتوبر / تشرين الأول، الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، بعرض فيلم "عرس الجليل" وهو من إخراج ميشيل خليفي سنة 1988.
يليه عرض الفيلميْن "غزة مونامور" للمخرجيْن طرزان وعرب ناصر، و"عيد ميلاد ليلى" للمخرج رشيد مشهراوي، وذلك يوم1 نوفمبر / تشرين الثاني.
ويُتابع جمهور الفن السابع يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني فيلم "علم" للمخرج فراس خوري (2022)، ثم يكون الموعد يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني مع فيلم "كتابة على الثلج" لرشيد مشهراوي (2017)، وسيكون عرض هذا الفيلم مسبوقا بقراءات "سينما المقاومة" بمكتبة محمد محفوظ.
ويُعرض الفيلمان "جنين، جنين" (2002)، لمحمد بكري و"عيون الحرامية" (2014) لنجوى النجار يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يُختتم في اليوم التالي أسبوع السينما الفلسطينية بعرض "فلسطين ستيريو" وهو أيضا للمخرج رشيد مشهراوي، وتم إنتاجه سنة 2013.
وأوضحت وزارة الثقافة التونسية أنّ تخصيص أسبوع للسينما الفلسطينية، يأتي على إثر إعلان الوزارة إلغاء تنظيم الدورة 34 لأيام قرطاج السينمائية التي كان من المزمع تنظيمها من 28 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
ويأتي ذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني و"اعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبحسب بيان لوزارة الثقافة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تُخصص عائدات أسبوع السينما الفلسطينية، للشعب الفلسطيني وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي.
وكانت الوزارة قد نظمت الأسبوع الماضي "سهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني" في حفل شارك فيه الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانة الأردنية مكادي نحاس والفنانتان درصاف الحمداني ولبنى نعمان، إضافة إلى الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة كمال الفرجاني.