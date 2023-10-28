وزارة الثقافة لـ "إرم نيوز": تونس تتضامن مع الفلسطينيين عبر السينما

وينتظم أسبوع السينما الفلسطينية بمبادرة من المكتبة السينمائية التونسية وبرعاية وزارة الثقافة، من 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري إلى 5 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وتقول الوزارة إنّ "هذه التظاهرة تأتي في إطار دعم تونس للقضية الفلسطينية ومناصرتها".

ويضم البرنامج عروض أفلام وقراءات وحلقات نقاش بحضور مخرجين فلسطينيين، وسيكون الافتتاح يوم الثلاثاء 31 أكتوبر / تشرين الأول، الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، بعرض فيلم "عرس الجليل" وهو من إخراج ميشيل خليفي سنة 1988.

يليه عرض الفيلميْن "غزة مونامور" للمخرجيْن طرزان وعرب ناصر، و"عيد ميلاد ليلى" للمخرج رشيد مشهراوي، وذلك يوم1 نوفمبر / تشرين الثاني.

ويُتابع جمهور الفن السابع يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني فيلم "علم" للمخرج فراس خوري (2022)، ثم يكون الموعد يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني مع فيلم "كتابة على الثلج" لرشيد مشهراوي (2017)، وسيكون عرض هذا الفيلم مسبوقا بقراءات "سينما المقاومة" بمكتبة محمد محفوظ.

ويُعرض الفيلمان "جنين، جنين" (2002)، لمحمد بكري و"عيون الحرامية" (2014) لنجوى النجار يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يُختتم في اليوم التالي أسبوع السينما الفلسطينية بعرض "فلسطين ستيريو" وهو أيضا للمخرج رشيد مشهراوي، وتم إنتاجه سنة 2013.