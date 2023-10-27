إدخال 10 شاحنات إلى غزة من معبر رفح‎

وأوضح أن 10 شاحنات لا تزال محتجزة في معبر العوجة بالجانب الإسرائيلي، دون معرفة أسباب تأخر عبورها أو موعد وصولها للقطاع.

وتحمل الشاحنات مياهاً ومواد غذائية وأدوية، ليصل العدد الإجمالي للشاحنات منذ بداية دخول المساعدات السبت الماضي إلى 84 شاحنة فقط.