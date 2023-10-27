إدخال 10 شاحنات إلى غزة من معبر رفح
أفاد مصدر مصري بمعبر رفح البري بأنه يجري الآن (في ساعات ظهر اليوم الجمعة) دخول 10 شاحنات من المعبر إلى قطاع غزة تحمل مواد إغاثية يرافقها 10 أطباء.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن هذه الشاحنات هي جزء من القافلة الخامسة من المساعدات الإنسانية، التي انطلقت في وقت مبكر من صباح أمس الخميس من معبر رفح إلى معبر العوجة الإسرائيلي.
وأوضح أن 10 شاحنات لا تزال محتجزة في معبر العوجة بالجانب الإسرائيلي، دون معرفة أسباب تأخر عبورها أو موعد وصولها للقطاع.
وتحمل الشاحنات مياهاً ومواد غذائية وأدوية، ليصل العدد الإجمالي للشاحنات منذ بداية دخول المساعدات السبت الماضي إلى 84 شاحنة فقط.