فيلم "سيدة البحر" يحصد جائزة الصقر الخليجي في مهرجان العين السينمائي

فاز فيلم (سيدة البحر) للمخرجة السعودية شهد أمين بجائزة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة، من مهرجان العين السينمائي، في دورته الثالثة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حصد الفيلم جائزة فريد رمضان لأفضل سيناريو في المهرجان الذي أسدلت الستارة على فعالياته، يوم أمس الأربعاء، في قلعة الجاهلي بمدينة العين.

وفي المسابقة ذاتها، حصل الفيلم السعودي (المرشحة المثالية) للمخرجة هيفاء المنصور على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم.

وفي مسابقة الصقر الخليجي للأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم (ببن ب.ك) للمخرج الكويتي يوسف العبد الله، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (الحاكم) للمخرج جعفر محمد حسن من البحرين.

وفي مسابقة الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم (أثل) للمخرجة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (النبتة) للمخرجة حمدة المدفع.

وفاز فيلم (عابد) للمخرج مدحت عبد الله بجائزة مسابقة ”اصنع فيلمك في زمن الكورونا“، التي استحدثت هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالميًا.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها في هذه المسابقة التي خصصت للمخرجين المقيمين في الإمارات لفيلم (حجر منزلي) للمخرج أحمد خطاب.

وكان مهرجان العين السينمائي قد أطلق دورته الثالثة، يوم السبت الماضي، بمشاركة أكثر من 80 فيلمًا في مختلف المسابقات والبرامج.