السعودية ..افتتاح أول دار عرض سينما في مدينة تبوك‎ (فيديو وصور)

افتتحت شركة ”فوكس سينما“ الإماراتية الخاصة مساء اليوم الإثنين، دار عرض سينمائية لها في مدينة تبوك السعودية، لتكون أول وجهة لعشاق السينما في المدينة المطلة على البحر الأحمر في أقصى شمال البلاد.

وأشرفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، على افتتاح دار العرض الجديدة، وسط حضور إعلاميين وفنانين ومتخصصين بصناعة السينما.

– 11 شاشة

– 831 مقعد

– مقاعد VIP

– مقاعد KIDS مبروك افتتاح أول سينما يا اهل #تبوك 🥳 الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع#رؤية_السعودية_2030 #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/BYS48iV4Cd — السينما السعودية (@alcinema_sa) July 27, 2020

وتقع دار العرض الجديدة، في مركز تسوق ”تبوك بارك مول“، حيث تشكل المراكز التجارية المغلقة وجهة مفضلة للمستثمرين بقطاع دور العرض في المملكة.

افتتاح سينما #تبوك في بارك مول #تصويري pic.twitter.com/csegY7SM7O — الـ مـ صـ و ر: عـ ا ـي ا لـ شـ د و ي : (@O53OOO) July 27, 2020

وتنضم مدينة تبوك لكبريات مدن البلاد، مثل الرياض وجدة، التي وصلتها درور العرض السينمائية منذ رفع الحظر المفروض عليها في العام 2018.

ووصل عدد دور العرض في المملكة إلى 17 دارا تضم 174 شاشة عرض و16738 مقعدا.

وتقول الهيئة الحكومية، إنها ماضية مع شركائها نحو التوسع حتى تصل دور العرض إلى جميع مناطق المملكة.

وافتتحت السعودية أول دار عرض سينمائي في أبريل/نيسان عام 2018، قبل أن تدخل عدة شركات عالمية ومحلية على خط الاستثمار في دور العرض، لكنها ظلت حكرا على المدن الكبرى حتى الآن.

ووجدت تلك التجربة، إقبالا لافتا من السكان بعد عقود من الحظر، حيث أقبل السعوديون الذين يقارب عددهم الـ20 مليون نسمة، على دور العرض بجانب عدد أقل من المقيمين الأجانب في البلاد، والذين يقارب عددهم 13 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن تتأثر مبيعات التذاكر العام الجاري، بظهور فيروس كورونا المستجد، الذي دفع المملكة لإغلاق دور العرض لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل إعادة افتتاحها الشهر الماضي وفق إجراءات وقائية تقوم على التباعد وارتداء كمامات الوجه.

وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، الذي يمثل موعدا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويا.

وبجانب نمو عدد دور العرض والإقبال عليها، تنشط صناعة السينما في جوانبها الأخرى، سيما إنتاج الأفلام، وقد منع كورونا البلاد من تنظيم أول مهرجان سينمائي في تاريخ السعودية، كان سيقام في مدينة جدة تحت اسم ”مهرجان البحر الأحمر السينمائي“.