شركات السينما العالمية تلجأ إلى حل جديد لتعويض خسائرها بسبب كورونا

لجأ عدد من كبريات الشركات العاملة في مجال الأفلام السينمائية، إلى حل جديد سيتيح لعشاقها مشاهدتها فور عرضها في موعدها بدور السينما، دون ارتيادها أو التجمع مع آخرين لحضورها.

ويتمثل ذلك الحل الذي أقدمت عليه شركة ”يونيفيرسال بيكتشر“، وقد تحذو حذوها العديد من الشركات العاملة في المجال قريبا، في إتاحة الأفلام الجديدة للجمهور عبر الإنترنت يوم عرضها مقابل أجر معين تحدده الشركة.

وبحسب موقع ”فاريتي“، تأمل تلك الشركات في تعويض خسائرها الفادحة المتوقعة بسبب تفشي وباء كورونا حول العالم، وقرارات معظم الدول بإغلاق دور عرض السينما، ومنع التجمعات في الأماكن العامة والمغلقة.

وستبدأ شركة ”يونيفيرسال بيكتشرز“ بعرض أحدث أفلامها مقابل الأجر عبر الإنترنت للمهتمين، وستكون أفلام ‘Trolls World Tour,’ ‘The Hunt,’ ‘Invisible Man’ أول العروض المتاحة للجمهور بالإيجار وقت عرضها.

وستكون أولى العروض الجديدة تلك متاحة ابتداء من يوم 10 أبريل المقبل، وستقوم الشركة أيضا بإنتاج الأفلام الموجودة حاليا في دور العرض عند الطلب بدءا من يوم الجمعة المقبل.

كما ستكون الأفلام متاحة لفترة تأجير لمدة 48 ساعة بسعر تجزئة مقترح يبلغ 19.99 دولار في الولايات المتحدة، وبالسعر نفسه تقريبا في الأسواق الدولية.

ويعد الإعلان عن ذلك بمثابة ضربة لمسارح الأفلام، التي قاومت منذ فترة طويلة أي محاولات لتقصير مقدار الوقت المتاح للأفلام حصريا على الشاشة الكبيرة.