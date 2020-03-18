المغرب تدعو مواطنيها لـ“عزلة صحية“ لتفادي كورونا

دعت السلطات المغربية اليوم الأربعاء، كافة المواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم والتزام ”العزلة الصحية“ في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارتا الداخلية والصحة، إن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل.

وستعمل السلطات الأمنية في المغرب بحسب بيان مشترك للوزارتين على ”توجيه المواطنين من أجل احترام هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي“.

ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، أكد البيان ذاته أنه ”لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات“.

وذكر البيان المشترك بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 بالمغرب إلى 49 حالة.