فوز فيلم إيراني ينتقد النظام بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين

أعلن جيريمي أيرونز رئيس لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي أن فيلم ”لا يوجد شر“ (ذير إز نو إيفل) للمخرج الإيراني محمد رسولوف فاز بجائزة الدب الذهبي.

ويتناول الفيلم، الذي جرى تصويره سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية، قصة أربعة أشخاص تم اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام والورطة الأخلاقية التي تعرض لها كل منهم وتداعيات ما سيظهرونه من تحد عليهم وعلى المحيطين بهم.

ولم يسمح لرسولوف بمغادرة البلاد لتسلم الجائزة، حيث تسلمت ابنته باران التي تمثل في هذا الفيلم أيضا الجائزة بدلا منه.

وقالت ”إنني مرتبكة وسعيدة جدا بهذه الجائزة ولكن في نفس الوقت فإنني حزينة لأنها لمخرج لم يستطع التواجد هنا الليلة، ولذلك فبالإنابة عن كل الفريق أقول (هذه له)“.

وأشار رئيس لجنة التحكيم وهو يصف الفيلم إلى أنه يحكي ”أربع قصص تظهر كيف يلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية“، لافتا إلى أن الفيلم ”يطرح أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة“.