فوز براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي

المصدر: أ ف ب

فاز الممثل الأميركي براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن تأديته دور ممثل بديل في ”وانس ابون ايه تايم..إن هوليوود“ من إخراج كوينتن تارانتينو.

وقد تفوق براد بيت في هذه الفئة على جو بيشي وآل باتشينو وكلاهما في فيلم ”ذي آيريشمان“ لمارتن سكورسيزي وأنطوني هوبكينز (ذي تو بوبس) وتوم هانكس عن (ايه بيوتفل داي إن ذي نيبرهود).

وقال ”بيت“ – متوجها إلى الحضور في مسرح ”دولبي ثياتر“ في لوس انجليس: ”أنا مصعوق. انا لا أنظر إلى الماضي عادة لكن ذلك جعلني أفعل“.

واستذكر وصوله إلى هوليوود والممثلة جينا ديفيس والمخرج ريدلي سكوت، اللذين منحاه فرصته الأولى في فيلم ”ثيلما أند لويز“ (1991) قبل حوالى 30 عاما.

وقد أشاد بطاقم الفيلم، الذي يتغنى بهوليوود الستينات، محييا خصوصا الممثلين البدلاء، الذين يقومون بالمشاهد التي فيها مجازفات. وقد ألقى دوره في الفيلم، الضوء على هذه المهنة غير المعترف بها كثيرا في هوليوود. كان براد بيت ممثلا بديلا عن النجم ريك دالتون، الذي أدى دوره ليوناردو دي كابريو.

وختم كلمته وقد اغرورقت عيناه بالدموع متحدثا عن عائلته. وأهدى الجائزة إلى أولاده: ”الذين لهم تأثير كبير على كل ما أقوم به. أنا أعشقكم“.

وبهذا الفوز، يحصل براد بيت (البالغ 56 عاما) على أول أوسكار في فئة تمثيلية، فيما سبق له أن رشح ثلاث مرات.

وفاز الممثل بجوائز عدة هذا الموسم ومنها غولدن غلوب عن دوره هذا وكان الأوفر حظا في الفوز.