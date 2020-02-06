ليلى علوي ترأس لجنة تحكيم أولى دورات مهرجان البحرين السينمائي‎

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اختار مهرجان البحرين السينمائي الممثلة المصرية ليلى علوي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، في أولى دوراته التي تنطلق شهر مارس/ آذار القادم. وقالت إدارة المهرجان في بيان: إن اختيار ليلى علوي (58 عاما) جاء ”لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية وخليجية…