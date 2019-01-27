ليلى علوي تعلّق على فيلم “الضيف” المثير للجدل في مصر (فيديو)

علَّقت الفنانة المصرية ليلى علوي على فيلم “الضيف” الذي أثار جدلًا في الأوساط المصرية خلال الفترة الماضية، بسبب القضايا الخلافية التي تناولها، وأبرزها قضية الحجاب، وما أُثير حوله من تحريف للقرآن، وفق ما أفاد به الداعية خالد الجندي.

واعتبرت ليلى علوي خلال تعليقها على الفيلم أن الممثلين ظهروا بأداء “رائع”، بالإضافة إلى أن الضيوف أيضًا كان أداؤهم جيدًا، معددة بعض الأسماء التي شاركت في الفيلم، مثل: شيرين رضا، وأحمد مالك، وخالد الصاوي، وغيرهم.

وكان فيلم “الضيف” للكاتب المصري إبراهيم عيسى، أثار جدلًا واسعًا في مصر بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي، خاصة بعد تسليطه الضوء على قضية الحجاب، وحقيقة فرضيته، أو حرية المرأة في ارتدائه.

وعن دور الجوائز الفنية التي يتم تنظيمها، أشارت ليلى علوي إلى أن المسيرة الفنية استفادت من هذه الفعاليات من خلال اكتشاف مواهب جديدة، وتشجيع المبدعين والشباب.

وفيلم “الضيف” من إخراج هادي الباجوري، وتأليف إبراهيم عيسى، وتدور أحداث الفيلم حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولته خالد الصاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم: ماجد الكدواني، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي، كضيوف شرف.