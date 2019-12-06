اختتام فعاليات مهرجان القدس السينمائي وتكريم الراحل نور الشريف (صور)

أسدل الستار في مركز رشاد الشوا الثقافي في غزة، على فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القدس السينمائي الدولي، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن الأفلام الفائزة وتم توزيع الجوائز على الفائزين، إضافة إلى تكريم ثلاثة نجوم هم الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عرين عمري والفنان كامل الباشا.

وقال رئيس المهرجان عزالدين شلح، على هامش حفل الختام، إنه بناء على عدم تمكن إدارة المهرجان من إحضار المخرجين المشاركين بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ 13 عامًا، تم التواصل مع الفائزين لإبلاغهم بالجوائز.

وجاءت نتائج جوائز الدورة الرابعة للمهرجان بحصد فلسطين أربع جوائز موزعة على خمسة أفلام، حيث حصل فيلم ”يافا أم الغريب“ للمخرج رائد ديزدار، على جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم وثائقي طويل، بينما ذهبت جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي قصير، للمخرج وسام الجعفري عن فيلمه “ أمبيانس“.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأفلام الوثائقية الطويلة مناصفة بين فيلم ”التأسيس والنكبة“ للمخرجة أحلام محتسب والمخرج أندي ترملت، وفيلم ”على عتبة الدار“ للمخرجة ساهرة درباس، كما حصل فيلم ”المعبر“ عن فئة الهواة للمخرج عبدالجواد حميد على تنويه من لجنة التحكيم.

وحصدت تونس ثلاث جوائز، الأولى هي الجائزة الكبرى جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل عن الفيلم التونسي ”فتوى“ للمخرج محمود بن محمود، وجائزة السيناريو لنفس الفيلم، وجائزة أفضل ممثل للفنان أحمد الحفيان.

وحصلت الجزائر على ثلاث جوائز، هي جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فئة الأفلام الروائية الطويلة للمخرج سليم حمدي عن فيلمه ”عرفان“، وجائزة أفضل إنتاج لفيلم ”أسوار القلعة السبعة“ للمخرج أحمد راشدي، بينما نال فيلم ”لعنة بين الظلال“ للمخرج عماد غجاتي، جائزة أفضل فيلم لفئة الهواة.

أما المغرب فحصدت جائزتين، الأولى عن التمثيل ونالتها الفنانة جيهان كمال عن دورها في فيلم ”نادرة“ للمخرج كمال كمال، وجائزة أفضل تصوير لفيلم ”كليكس دوار البوم“، للمخرج عز العرب العلوي.

وحازت مصر على جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم وثائقي قصير عن فيلم ”زي الشمس“ للمخرجة هنا محمود.

ونال الفيلم السوري الروائي القصير ”السابعة والربع مساء“ للمخرج رامي نضال، جائزة تنويه من لجنة التحكيم، في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، مناصفة بين فيلم ”أنا لست هناك“ للمخرجة لمى الشهابي- السويد، وفيلم ”بيتي بلا سقف“ للمخرجة لينا مراد ورنا مراد- سوريا.

وخلال الحفل تم بث كلمة مسجلة لكل فائز، كما تم تكريم الفنان الراحل نور الشريف عن دوره في فيلم ”ناجي العلي“، والفنان كامل الباشا والفنانة عرين العمري عن مجمل أعمالهما.