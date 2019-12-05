شرطة حماس تعتدي على فلسطينيين بينهم نساء بعد سلب أرضهم بغزة (فيديو)

اعتدت عناصر من شرطة حماس، الأربعاء، على مواطنين فلسطينيين واعتقلت عددًا منهم، بعد سلب أرض خاصة بهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن عناصر من شرطة البلديات التابعة لحركة حماس اعتدت على الرجال والنساء غرب بلدة بيت لاهيا، بعد احتجاجهم على قرار أصدرته بلدية المنطقة بوضع اليد على أرض خاصة بهم بزعم استخدامها كمرفق خاص بالبلدية.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بلدية بيت لاهيا بالتراجع عن قرار وضع اليد وتحويل الأرض لصالح البلدية ومشاريعها، وإنصاف المواطنين الفلسطينيين من خلال إعادة الحقوق لأهلها.

وأضاف المركز الفلسطيني في بيان له أن ”البلدية تسعى لتأجير الأرض لعدد من المواطنين لاستخدامها كمشتل خاص بهم“، مطالبة المحاكم بالتدخل للفصل في هذا القرار.

وسجلت الأيام الأخيرة العديد من التجاوزات التي تقوم بها سلطة حماس في غزة في ملف الأراضي وتسجيلها لصالح الحركة أو لشخصيات متنفذة فيها بهدف إقامة مشاريع خاصة عليها.