مهرجان مراكش السينمائي يكرم روبرت ريدفورد وبريانكا تشوبرا

أعلنت إدارة مهرجان مراكش الدولي نيتها تكريم 4 أسماء وازنة في مجال الفن لهذه السنة، على رأسهم الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت ريدفورد، والنجمة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس.

كما ستكرم المؤلف والمخرج والمنتج الفرنسي برتراند تافيرنييه، الذي وضع اسمه على أفلام فرنسية مهمة ومؤلفات حول الفن السابع، كما أنه يشغل حاليًا منصب رئيس مؤسسة ”لوميير“ في مدينة ليون.

إضافة إلى الممثلة المغربية منى فتو، التي تعتبر من نجوم الفن بالمغرب على مستوى السينما والتلفزيون.

وأكد روبرت ريتفورد حضوره للدورة 18 من المهرجان، الذي سيمتد بين 29 نوفمبر و 7 ديسمبرالمقبل.

وقال في تصريح رسمي نشره موقع التظاهرة: ”أشـعر بفخر كبير وأنا أتلقى الدعوة للحضور إلى مراكـش.. إنها فرصة للقاء بالمؤلفيـن والفنانيـن الذين سيتقاسمون فيمـا بينهم آراءهم ووجهات نظرهم الخاصة. شـكرًا للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش على دعوته الكريمة“.

وفي سابقة من نوعها، قررت إدارة المهرجان تكريم أحد ضيوفها خارج قاعة الحفل، ويتعلق الأمر ببريانكا تشوبرا التي ستكرم وسط ساحة جامع لفنا الشهيرة، خصوصًا أن لها الكثير من المعجبين في المغرب.

وعبّرت الممثلة الهندية عن سعادتها للعودة للمهرجان الذي حضرته سنة 2012 بمناسبة تكريم السينما الهندية، وكتبت تقول: ”إنه شرف حقيقي أن يتم استقبالي هذه السنة لتكريمي بحضور جمهور مغربي واسع بساحة جامع لفنا، ذلك الجمهور الذي عبّر لي دائمًا عن دعمه واهتمامه الدائم بمسيرتي الفنية ”.

وسيسعد جمهور المهرجان هذه السنة بلقاءات مفتوحة مع 12 من أشهر النجوم عبر العالم، من بينهم الأسماء المكرمة، إضافة إلى الممثلة التونسية هند صبري والممثل والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والنجمة الفرنسية ماريون كوتيار وغيرهم.