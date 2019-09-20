مهرجان مراكش يحتفي بالسينما الأسترالية في دورته الـ18

أعلنت إدارة مهرجان مراكش السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، أن الدورة المقبلة من المهرجان، والتي تنطلق في الفترة ما بين 29 نوفمبر و7 ديسمبر من العام الجاري، ستكرم السينما الأسترالية.

وستحتفل دورة هذه السنة كسابقاتها بفنانين وبأفلام من جميع أنحاء العالم، بحسب بلاغ للمنظمين.

ويواصل المهرجان الذي يعد أهم تظاهرة سينمائية في المغرب وأفريقيا، خلال النسخة الجديدة، أحد تقاليده، التي بدأت في العام 2004 لتكريم السينما العالمية من خلال تسليط الضوء على بلد وتعبير سينمائي فريدين، بحسب بيان للمنظمين.

ويُكرم المهرجان هذه السنة السينما الأسترالية التي تعتبر من بين الأقدم في العالم، إذ أنتجت أول فيلم روائي طويل في التاريخ، ولديها العديد من الأعمال الرائعة التي جالت جميع أنحاء العالم، مثل ”داد كالم“ و“موغييل“ و“بالروم دانس“ و“أنيمال كينغدام“، بالإضافة إلى أفلام حققت نجاحًا مبهرًا في شباك التذاكر مثل ”ماد ماكس“ و“كروكوديل داندي“ على سبيل المثال لا الحصر.

وأضاف البيان، أن المناظر الطبيعية للسينما الأسترالية موجودة بقوة في العديد من الإنتاجات العالمية، وأماكن ملهمة ذات روح وحضور قوي على الشاشة.

وبمناسبة هذا التكريم ”الاستثنائي“، سيحل وفد كبير من الممثلين والمخرجين الأستراليين بمراكش، وتنضم أستراليا إلى القائمة الطويلة للدول التي كرّمها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتغطي خمس قارات؛ المغرب، وإسبانيا، وإيطاليا، ومصر، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والمكسيك، والهند، والدول الاسكندنافية، واليابان، وكندا وروسيا.