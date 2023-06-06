السعودية تحتضن الدورة الثانية من مهرجان السينما الأوروبية
من المقرر أن تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء، الدورة الثانية لمهرجان السينما الأوروبية، بمشاركة 16 فيلما من النمسا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وهولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
والمهرجان الذي يمتد حتى 14 يونيو حزيران، تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي في الرياض ورعاية هيئة الأفلام السعودية، يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين أوروبا والمملكة، ودعم سبل التواصل بين صناع السينما في الجانبين.
ومن ضمن برنامج العروض أفلام نافست أو فازت بجوائز مرموقة عالميا، منها الفيلم الأيرلندي (الفتاة الهادئة) "كوايت جيرل" الذي رشح لجائزة أفضل فيلم دولي بجوائز الأوسكار، وفيلم (أنا زلاتان) "آي آم زلاتان" الذي يسرد قصة لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبرهيموفيتش.
وينظم المهرجان، بالإضافة لعروض الأفلام، سلسلة لقاءات مع مخرجين ومنتجين أوروبيين بارزين، منهم البرتغالي نونو بياتو، والفرنسي سبستيان تولار، والإسبانية إيزابيل فرنانديز.
وستقدم الممثلة زبيدة بولوت محاضرة عن علاقة الممثلين بوكلاء الأعمال، فيما تقدم الأكاديمية الهولندية فيليمين ساندرز محاضرة عن سرد قصص النساء في الأفلام.
وعبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية باتريك سيمونيه عن سعادته لإقامة مهرجان الأفلام الأوروبية في السعودية للمرة الثانية"، وقال:"نحرص على أن نكون جزءا من المشهد الثقافي المزدهر في المملكة من خلال مناسبات ثقافية متعددة تعزز التبادل الثقافي وتجمع بين الأوروبيين والسعوديين في جوانب ذات اهتمام مشترك".
وتتطلع السعودية، التي تعمل منذ سنوات على دعم وتطوير قطاع الترفيه، لإنشاء نحو 350 دار سينما تضم أكثر من 2500 شاشة عرض بحلول عام 2030.
وأكد عبد الإله الأحمري، مؤسس ورئيس الشركة المنظمة للمهرجان، توفير جميع الإمكانات التي تسهم في خروج الدورة في أفضل صورة ممكنة، وتلبي متطلبات جمهور السينما في المملكة، والمحب للاطلاع على المدارس السينمائية العالمية جميعها.
يذكر أن الدورة الأولى من المهرجان أقيمت في يونيو حزيران 2022 بمشاركة 14 فيلما.