السعودية تحتضن الدورة الثانية من مهرجان السينما الأوروبية

ومن ضمن برنامج العروض أفلام نافست أو فازت بجوائز مرموقة عالميا، منها الفيلم الأيرلندي (الفتاة الهادئة) "كوايت جيرل" الذي رشح لجائزة أفضل فيلم دولي بجوائز الأوسكار، وفيلم (أنا زلاتان) "آي آم زلاتان" الذي يسرد قصة لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبرهيموفيتش.

وينظم المهرجان، بالإضافة لعروض الأفلام، سلسلة لقاءات مع مخرجين ومنتجين أوروبيين بارزين، منهم البرتغالي نونو بياتو، والفرنسي سبستيان تولار، والإسبانية إيزابيل فرنانديز.

وستقدم الممثلة زبيدة بولوت محاضرة عن علاقة الممثلين بوكلاء الأعمال، فيما تقدم الأكاديمية الهولندية فيليمين ساندرز محاضرة عن سرد قصص النساء في الأفلام.

وعبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية باتريك سيمونيه عن سعادته لإقامة مهرجان الأفلام الأوروبية في السعودية للمرة الثانية"، وقال:"نحرص على أن نكون جزءا من المشهد الثقافي المزدهر في المملكة من خلال مناسبات ثقافية متعددة تعزز التبادل الثقافي وتجمع بين الأوروبيين والسعوديين في جوانب ذات اهتمام مشترك".