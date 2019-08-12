أزمة في دور السينما المصرية بسبب فيلم ”خيال مآتة“ لأحمد حلمي

أثار فيلم ”خيال مآتة“ للنجم المصري أحمد حلمي أزمة في بعض دور السينما المصرية خلال موسم عيد الأضحى السينمائي الجاري، حيث خلت بعض دور السينما من عرض الفيلم، رغم احتفاظها بطرح ”الأفيش“ الرسمي له.

وأبدى بعض الجمهور استياءهم؛ بسبب ذهابهم لبعض دور السينما وعدم تواجد الفيلم فيها، مثل سينما نايل سيتي الكائنة بكورنيش النيل، وسينما مول العرب في أكتوبر، ودور سينما في منطقة التجمع.

وانتشرت العديد من التساؤلات بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسبب تأخر طرح النسخ النهائية من الفيلم في جدل كبير.

وأكد مدير إحدى دور السينما الشهيرة بوسط القاهرة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن ”الفيلم تأخر في عرضه؛ بسبب وجود بعض المشاكل في ميكساج النسخة النهائية للفيلم“، مضيفًا أن ”هذه المشكلة أخرت طباعة النسخ التي يتم توزيعها على دور السينما“.

وأشار إلى أن هذه المشكلة تم حلها في بعض دور السينما، وبدأ عرض الفيلم فيها رسميًا اليوم الإثنين، موضحًا أن ”الفيلم دخل سباق الإيرادات بدءًا من اليوم“.

وكان بعض رواد التواصل الاجتماعي قد كتبوا على حساباتهم أنهم دخلوا السينما ولم يجدوا الفيلم، بينهم متابع يُدعى موسى صبري، فكتب: ”فيلم (خيال مآتة) لأحمد حلمي مش موجود في السينمات للأسف روحت مول العرب على الفاضي“.

ورد عليه بعض المتابعين، فقال إسماعيل فارس: ”تقريبًا أوت“، وأضاف علي محمد: ”موجود في طيبة مول مدينة نصر“، وتابع تامر فايد: ”مش موجود في التجمع“.

ويعود النّجم المصريّ أحمد حلمي للسّينما بفيلم ”خيال مآتة“، بعد غياب استمرّ 3 أعوام، ويجسد شخصية مهندس يدعى ”زيزو“ يعاني من الشك المرضي، ويتعرض لمواقف صعبة بسبب هذا الشك في إطار كوميدي.

ويظهر النّجم المصريّ بشخصيّة نصاب، يهتمّ بالأنتيكات ويستخدم عُملة معدنيّة مع كلّ عمليّة نصب يقوم بها، إذْ يعتمد على لغة خاصّة مع هذه العملة، لتحدّد مصير نجاح العمليّة من عدمه.

ويبدأ الفيلم بتقنية الفلاش باك فيظهر ”حلمي“ في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته ”باكينام“، التي تجسدها الفنانة منة شلبي والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها.

وتدور أغلب مشاهد الفيلم في فترة الستينيات، حيث صُمّمت الدّيكورات والملابس لتكون ملائمة لهذه الفترة الزّمنيّة، حيث يظهر أحمد حلمي في صورة رجل بالعقد الرّابع من عمره، ومع تصاعد الأحداث تظهر شخصيّة أخرى له، يكون فيها ”شاب“.

فيلم ”خيال مآتة“ بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النّجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.