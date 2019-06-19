مشاركة عربية واسعة بمهرجان السينما المتوسطية في تونس

تستعد تونس لاحتضان الدورة الثانية من مهرجان السينما المتوسطية ”منارات“، في الفترة الممتدة بين الـ 1 و الـ 7 تموز/ يوليو المقبل.

وسيشهد المهرجان، مشاركة 10 أفلام في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى عرض 5 أفلام وثائقية، و5 أفلام روائية، و12 فيلمًا قصيرًا، و19 فيلمًا طويلًا من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط.

وسيتم خلال المهرجان تكريم السينما المصرية المعاصرة، والسينما الإيطالية الحديثة، وسط حضور عربي ودولي قدّره المسؤولون عن إدارة المهرجان بـ“الواسع ”.

وقالت مديرة المهرجان، درة بوشوشة، خلال ندوة صحفية، إن مهرجان السينما المتوسطيّة ”منارات“ ،سيشهد مشاركة 20 دولة متوسطية.

وأضافت بوشوشة، أن هذا المهرجان يطرح عددًا من الأفكار الجديدة، منها تقديم عروض سينمائية مجانية على العديد من الشواطئ التونسية من الشمال إلى الجنوب، مشيرة إلى أن السينما تذهب إلى الجمهور أينما كان.

وبخصوص الأفلام التي سيتمّ عرضها، أكدت درّة بوشوشة، أنها أفلام جديدة لم يتمّ عرضها في تونس من قبل، مشيرة في ذات السياق إلى أنها ستكون ذات جودة عالية، إضافة إلى أنها من عديد الدول، مثل: تونس، وألبانيا، وقبرص، وإسبانيا، وفرنسا، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، ولبنان، والمغرب.

بدورها، اعتبرت مديرة المركز التونسي للسينما والصورة شيراز العتيري، أن مهرجان ”منارات“ هو مهرجان متوسطي، وستكون دورته الثانية بمثابة التحدّي من أجل البقاء والاحتفاظ بصانعي الأفلام والجمهور، خاصة بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى.

وبالإضافة إلى العروض السينمائية، فإن برنامج المهرجان سيشهد حضورًا قويًا لعدد من النجوم العرب من: مصر وتونس، والجزائر، ودول أوروبية، حيث ينظمون مجموعة من اللقاءات والورشات.

وتتكون لجنة التحكيم من الصحفي والكاتب الجزائري، كمال داود، والممثلة المصرية سلوى علي ، والمخرج الفرنسي ميشال لوكلير، والممثلة التونسية سهير بن عمارة، والممثلة التركية داملا مونماز.

أما ضيوف الشرف فهم كل من: النجمة المصرية إلهام شاهين، والمغني الفرنسي عبد المليك، والممثل التونسي حلمي الدريدي، كما سيكون الجمهور على موعد مع محادثات مباشرة مع المخرج المصري يسري نصر الله، والممثلة المصرية نلّي كريم، والمخرجين البلجيكيين الإخوان دردان، والممثل المصري محمود حميدة، والسيناريست المصري مدحت العدل.